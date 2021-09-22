時力︰「3+11」決策真相不明 應重啟調查

時代力量立委陳椒華（右起）、邱顯智、王婉諭。（記者塗建榮攝）

2021/09/22 11:45

〔記者楊丞彧／台北報導〕時代力量立法院黨團今早召開「武漢肺炎造成死亡及疫苗採購記者會」，立委王婉諭與陳椒華指出，雖然上週無法針對「3+11」專案報告進行質詢，但面對疫情，政府仍應誠實以對、虛心檢討並補足防疫措施。時力黨團認為，政府應清楚解釋會議中的決策依據，以便未來能有清楚、並以科學為依歸的防疫措施決策。

陳椒華表示，上週拿到報告時很錯愕，因為報告中並未清楚說明「3+11」政策的4月9日及4月13日會議為何沒有會議紀錄，今天也將透過質詢，要求能重新進行調查。

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另外，國內部分學者都呼籲中高年齡應該施打2劑疫苗；然而，目前我國中高年齡族群之中，有許多人甚至連第1劑都還未施打，今天也會透過質詢，要求提出提高全體疫苗防護力的政策。

王婉諭則說，「3+11」書面報告中，有許多資訊與陳時中部長和行政院過去給的有所不同，包括決策會議的確是由指揮官主持、政策決定的科學依據含糊不清。另外，王婉諭也提出2劑疫苗間隔時間過長恐會影響效力的疑慮，衛福部審慎思考在疫苗供貨吃緊的情況下，如何妥善分配給高風險群接種第2劑。

另外，針對美國將啟動新境管措施，要求各國旅客出示完整2劑疫苗接種證明，王婉諭也希望政府釐清美方新制的影響範圍及認可疫苗品牌，極力爭取我國施打的疫苗納入，並及早提出配套措施因應。

立委邱顯智則再度呼籲今日應讓議事順利進行，另因目前疫苗接種不良反應案件不少，時代力量也關注在後續因果關係釐清。因感染武漢肺炎而死亡案例，也必須要透過質詢來釐清。

邱顯智批評上週五國民黨杯葛議事，讓行政院長不用上台接受監督與問責，違反代議民主的精神。邱顯智也提到，近期疫苗施打造成的不良反應案例相當多，國人非常擔心，相關事宜也需要釐清。

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