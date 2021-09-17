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    首頁　>　政治

    在野怒沒拿到「3+11」報告 蘇揆：報告都如期繳交

    行政院長蘇貞昌（右）17日就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程到立法院專案報告及備詢，在官員席和衛福部長陳時中（左）交換意見。（記者廖振輝攝）

    行政院長蘇貞昌（右）17日就國籍航空機組員隔離「3+11」決策過程到立法院專案報告及備詢，在官員席和衛福部長陳時中（左）交換意見。（記者廖振輝攝）

    2021/09/17 09:39

    〔記者楊丞彧／台北報導〕立法院新會期今天正式開議，行政院長蘇貞昌進入立法院議場前，被問到在野黨表示沒拿到「3+11」報告，甚至只有民進黨立委跟媒體有拿到報告而相當不滿。蘇揆表示，所有該給立法院的報告都是如期限繳交送達，而疫情變化非常快速，行政院非常戰戰兢兢準備，不到最後一刻都沒定稿。蘇貞昌也表示，沒定稿前如有資料外流，他會查清楚，但並沒有給特定哪個人，請不要誤會。

    而軍備預算創新高，媒體詢問會不會排擠到民生預算，蘇貞昌則指出國家安全第一，沒有安全沒有一切，而中共謀我日急，國際局勢詭異，世界各國都認真準備。台灣基於保衛國家主權與國家國民安全不能鬆懈，一定要有最好的準備，才不會有戰爭發生。

    另外，歐盟首度將台灣明確納入歐盟印太合作戰略共同報告，視台灣為歐盟在印太地區的重要合作夥伴，蘇貞昌強調，在蔡總統領導下，國家日益被重視，國際能見度變高；同時，台灣一再被肯定，我們從最近世界各國一再為台灣發聲，肯定台灣的成就，並用實質的行動，包括歐盟與歐洲相關國家，送給台灣需要的疫苗，並在各種場合，為台灣肯定發聲，都可以看出我們一直的努力，不但在國際上有一席之地，而且「德不孤、必有鄰」，越來越多朋友肯定台灣堅守民主自由，同時也肯定台灣作為一個世界有意義的貢獻者，加入國際的大家庭。

    行政院長蘇貞昌進入立法院議場前受訪。（記者楊丞彧攝）

    行政院長蘇貞昌進入立法院議場前受訪。（記者楊丞彧攝）

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