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    質疑和平備忘錄 江：簽了就和平了嗎

    爭取連任的國民黨主席江啟臣到仁德二空新城宣講，尋求基層支持。（記者吳俊鋒攝）

    爭取連任的國民黨主席江啟臣到仁德二空新城宣講，尋求基層支持。（記者吳俊鋒攝）

    2021/09/22 05:30

    〔記者吳俊鋒、歐素美／綜合報導〕繼鳳梨之後，台灣的釋迦、蓮霧等水果，又遭中國突襲式禁止進口，國民黨主席江啟臣昨天意有所指地說，「改善農民目前遇到的困境，比簽署不務實的和平備忘錄更重要」，連任成功後，將委派領袖級人物參加海峽論壇，設法與中方交換意見，解決問題。

    爭取黨主席連任的江啟臣，昨天在台南仁德區二空新城舉辦公投宣講暨中秋感恩請益活動，與基層座談。媒體詢問對於有候選人推動兩岸和平備忘錄的看法，他直說「簽就會和平了嗎？」認為還是要務實一點。

    江啟臣指出，台灣的釋迦被中國禁止進口，如何解決農民所遭遇的問題，才更迫切需要。政府的補助無法持續多久，救濟也不能給農民永續保障，尤其釋迦將進入產季，必須即時解決問題。

    江啟臣昨晚到台中市豐原慈濟宮與地方人士及黨代表等座談，前總統府秘書長、紅派大老廖了以也到場，慈濟宮主委陳誌鋒當場表態挺江。針對台中市長盧秀燕是否支持江連任？江再次強調國民黨沒有分裂的本錢，並表示，盧日前祝他「一路暢通、快速到達」，意思已經很清楚，當然要全力以赴。

    江啟臣也說，選後一定要團結和諧，他再次呼籲所有候選人「不管選戰再怎麼競爭，最後我們都是中國國民黨，大家還是要團結一致，面對未來更艱鉅的任務跟挑戰」。

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