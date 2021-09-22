冷眼集》國民黨七年之癢

國民黨主席選舉。（中天電視提供）

2021/09/22 05:30

記者鄒景雯／特稿

觀選這次的國民黨主席競爭，一定會發現一個有趣的老現象，那就是看好度前兩名者，繼續在纏鬥藍與紅的路線之爭。如果張亞中真是朱立倫所說國民黨縣市長都害怕的對象，則這究竟是張亞中的問題，或根本國民黨有問題？

張亞中在國民黨異軍突起，倘若被朱立倫這類建制派菁英視為「危機」，這也是第三次危機，不是首發的第一次。國民黨「同性質」的危機，可以前溯到二○一五年七月全代會通過由洪秀柱正式成為總統提名人，問題是洪秀柱在二○一六年參與國民黨主席補選，再度順利當選，可見其受到多數黨員的愛戴，普遍的國民黨人顯然與朱立倫的看法不同。

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按照朱立倫的邏輯，國民黨的第二次「危機」，想必是二○一九年韓國瑜勝出，成為國民黨總統提名人，並在二○二○年代表國民黨與民進黨的蔡英文競賽。同樣的問題是，兩年前，朱立倫曾經與韓國瑜一起下場爭取黨員認同，國民黨人為什麼無視危機，比較青睞韓國瑜為國民黨帶來希望？當時的黨內氛圍，二○二一年的現在，竟可讓張亞中從邊陲到中央，又改變了多少？

算一算，這三次所謂的「危機」，前後長達七年，為什麼無法如同出麻疹般，盡快止癢？朱立倫與其在搶奪黨權時，才去指責同志是「統派大師」、「紅統」，不如深刻想想這些年自己為國民黨的去癢，帶領了什麼？貢獻了多少？或者三次危機一再的發作，自己甚至也曾經媚俗的參與搔癢？何以原本不該成為懸念的事情，會讓「正常倫」選得這麼驚險？

既然都是國民黨以黨內民主方式做出的選擇，這當然不是洪秀柱、韓國瑜，或張亞中的問題。朱立倫與他口中志同道合的縣市長們，如果沒有勇氣，不曾指正過國民黨在台灣生存的病灶所在，其實已與共犯無異。這時才在劃清界線、區隔你我，從外人的角度看來，藍與紅早就混為一色，失去了對主流社會的號召能力，這才是最真實的危機。

相對於台灣年輕世代忽視國民黨主席選舉，各國駐台人員倒是仍把二十五日的選票揭曉，當作是一項工作在蒐集與分析；這些候選人對中國問題的主張，正是其中的重中之重。這也顯見，國民黨癢了七年的病徵，如果不敢對症下藥去面對與處置，朱立倫即使能在一次戰役中打敗張亞中，未來也無法在整個戰場上取勝於自己。

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