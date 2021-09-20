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    從史明精神談到釋迦蓮霧 蔡英文總統親解台灣的態度

    蔡英文總統（左起）與桃園市長鄭文燦、文化部長李永得共同出席史明文物館揭幕。（翻攝自直播畫面）

    蔡英文總統（左起）與桃園市長鄭文燦、文化部長李永得共同出席史明文物館揭幕。（翻攝自直播畫面）

    2021/09/20 12:12

    〔記者凌美雪、林欣漢／台北報導〕中國片面宣布暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，蔡英文總統今（20）日出席「史明文物展」開幕時，從史明精神談到政府對此事件的反應，表示「我們一直在做、一直在思考，都是如何地不卑不亢、不受別人的支配，為台灣撐出空間、為台灣爭取最大的利益跟支持。」

    蔡英文說，「在這裡我們也不由地想到昨天發生的事情，昨天中國無預警地片面地暫停台灣釋迦和蓮霧輸入，我們政府已經提出抗議，中國不遵守國際貿易規範，片面地破壞雙方貿易的次序，我也已經指示農委會要拿出對策保護農民的利益，就像歐吉桑用一生的時間來關心台灣的人民跟工人的處境。」

    蔡英文也提及，「最近這一兩年國際局勢變化非常大，這是台灣的機會，也是在考驗我們執政團隊的時刻，也是在考驗台灣人的團結意識和台灣人的韌性的時刻。我們一直在做、一直在思考，都是如何地不卑不亢、不受別人的支配，為台灣撐出空間、為台灣爭取最大的利益跟支持。在這個大時代，台灣面臨的各種變化跟挑戰，都要勇敢奮鬥走到底。」

    文物展的場外有2名民眾穿上「民進黨不倒，台灣不會好」、「人命關天，疫苗優先」衣服，高舉「蔡英文下台」旗幟表達訴求，被警方安排在100公尺外抗議，對著總統車隊高喊「蔡英文下台」後，隨即快閃離去。

    蔡英文總統親手寫「想念史明」。（翻攝自直播畫面）

    蔡英文總統親手寫「想念史明」。（翻攝自直播畫面）

    2名男子抗議後快閃離去。（記者林欣漢攝）

    2名男子抗議後快閃離去。（記者林欣漢攝）

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