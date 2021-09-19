為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國禁台灣釋迦、蓮霧進口 胡錫進嗆：賣去日、澳、美吧！

    胡錫進表示：「民進黨當局的拙劣表現不值得大陸方面對台貿易政策有特殊的傾斜。」（翻攝自胡錫進微博）

    胡錫進表示：「民進黨當局的拙劣表現不值得大陸方面對台貿易政策有特殊的傾斜。」（翻攝自胡錫進微博）

    2021/09/19 16:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中國海關總署在2月25日以台灣鳳梨有病蟲害為由，宣佈3月1日起暫緩進口，本月18日再度宣布，台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧檢驗有害生物，明（20日）起暫停從台灣進口釋迦與蓮霧。對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示：「民進黨當局的拙劣表現不值得大陸方面對台貿易政策有特殊的傾斜」。

    中國海關總署動植物檢疫司18日發布「關於暫停台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧輸入中國大陸的通知」，稱今年以來，中國海關多次從台灣輸中國釋迦和蓮霧中檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」（Planococcus minor，太平洋臀紋粉介殼蟲），為防範植物疫情風險，宣布自2021年9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國。

    對此，胡錫進表示，相信此事在台灣會引起巨大回應，今年3月就因為停止進口台灣鳳梨引發政治衝擊。胡錫進更嗆，「台灣這些有問題的水果還是多往日本、澳大利亞和美國賣吧，他們『一致的價值觀』可以治病蟲」。

    胡錫進最後說，中國今後與台灣貿易應該「一是一」、「二是二」，「民進黨當局拙劣表現不值得大陸方面對台貿易政策有特殊的傾斜」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國禁台蓮霧、釋迦輸入 高市蓮霧主打內銷外銷早分散他國
    2021/09/19 15:33

    中國禁台蓮霧、釋迦輸入 高市蓮霧主打內銷外銷早分散他國
    中國再禁台灣釋迦、蓮霧 莊瑞雄批：以商謀統的卑劣手法
    2021/09/19 14:46

    中國再禁台灣釋迦、蓮霧 莊瑞雄批：以商謀統的卑劣手法

    淡海最大俱樂部宅誕生！
    中國禁蓮霧 最大產地屏東：銷中不到總產量1成、影響有限
    2021/09/19 14:31

    中國禁蓮霧 最大產地屏東：銷中不到總產量1成、影響有限
    中國禁台灣釋迦、蓮霧 周春米籲加速開闢多元市場
    2021/09/19 14:22

    中國禁台灣釋迦、蓮霧 周春米籲加速開闢多元市場
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播