中國禁台灣釋迦、蓮霧進口 胡錫進嗆：賣去日、澳、美吧！

胡錫進表示：「民進黨當局的拙劣表現不值得大陸方面對台貿易政策有特殊的傾斜。」（翻攝自胡錫進微博）

2021/09/19 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國海關總署在2月25日以台灣鳳梨有病蟲害為由，宣佈3月1日起暫緩進口，本月18日再度宣布，台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧檢驗有害生物，明（20日）起暫停從台灣進口釋迦與蓮霧。對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示：「民進黨當局的拙劣表現不值得大陸方面對台貿易政策有特殊的傾斜」。

中國海關總署動植物檢疫司18日發布「關於暫停台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧輸入中國大陸的通知」，稱今年以來，中國海關多次從台灣輸中國釋迦和蓮霧中檢出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」（Planococcus minor，太平洋臀紋粉介殼蟲），為防範植物疫情風險，宣布自2021年9月20日起暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國。

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對此，胡錫進表示，相信此事在台灣會引起巨大回應，今年3月就因為停止進口台灣鳳梨引發政治衝擊。胡錫進更嗆，「台灣這些有問題的水果還是多往日本、澳大利亞和美國賣吧，他們『一致的價值觀』可以治病蟲」。

胡錫進最後說，中國今後與台灣貿易應該「一是一」、「二是二」，「民進黨當局拙劣表現不值得大陸方面對台貿易政策有特殊的傾斜」。

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