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    中國禁台灣釋迦、蓮霧 周春米籲加速開闢多元市場

    民進黨立委周春米。（資料照）

    民進黨立委周春米。（資料照）

    2021/09/19 14:22

    〔記者謝君臨／台北報導〕中國海關總署以台灣鳳梨有病蟲害為由，宣布自3月起暫緩進口，而今又再度宣布，台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧檢驗出有害生物，20日起暫停進口，對農民衝擊甚鉅。民進黨立委周春米批評，中國除了在台海軍演拿武器對準台灣以外，連人民最基本的「吃」也能政治操作，打壓台灣中國真的是無所不用其極。

    周春米指出，早在今年2月25日，中國也以台灣鳳梨有病蟲害為由，宣佈暫緩進口，而今故技重施，我們早已見怪不怪，這一次中國選在多國力挺台灣加入聯合國的時機，利用農產品政治打壓台灣，真的是無所不用其極。

    周春米說，中國近年來封鎖的對象不只是台灣，以周邊國家為例，中國對澳洲煤炭、龍蝦、原木等產品實施非正式進口禁令，並對澳洲紅酒、大麥課徵反傾銷關稅，也造成澳洲反對和中國有更多國際互動。而中國近年來屢次拿民生必需品作為政治籌碼，也許會害人害己，造成國內發生「政治饑荒」，令人唏噓。

    周春米表示，值得慶幸的是，台灣近年來早已和中國多次交手，也清楚中國的劣跡，目前台灣生鮮水果的外銷市場，也從過去以中國為最倚賴的主要市場，有分散到其他市場的趨勢。例如，根據農委會數據，今年上半年水果外銷中國金額占所有市場的比重，已從去年上半年的75%，大幅降低到51.6%。

    周春米說，早在今年初中國打壓台灣鳳梨開始，農委會已加速開發多元市場的腳步，未來也盼農委會能協助農民朋友努力拓展其他市場，並搭配相關行銷措施，加速開闢多元市場以分散風險，讓台灣水果遠離中國政治操作的伎倆。

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