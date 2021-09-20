冷眼集》中國禁台農的三蠢

中國海關總署十九日臨時宣布今日起禁止進口台灣釋迦和蓮霧，這是今年三月一日片面禁止輸入台灣鳳梨之後，再一次的惡習難改、故技重施。（資料照）

2021/09/20 05:30

記者鄒景雯／特稿

中國海關總署十九日臨時宣布今日起禁止進口台灣釋迦和蓮霧。這是今年三月一日片面禁止輸入台灣鳳梨之後，再一次的惡習難改、故技重施，北京這種偏離國際規範的做法，損人而害己，至少有三蠢。

首先，兩岸之間針對貿易爭端，近到二○○九年雙方即簽有農產品檢疫檢驗合作協議，遠到二○○二年彼此都是WTO的會員國，如果純粹是就事論事，台灣農產品若真有中國所謂「有害生物」的問題，多的是溝通協商機制可以對話解決，假使中國循正道來投訴交涉，台灣就算再不服，也要查明實況給個交代。然堂堂北京，卻捨棄白紙黑字的文明手段與法律承諾不用，一再以突襲的方式打擊台灣農產品，而且選擇台灣出口到中國的前三名品項，在在證明這是一個刻意且惡意的政治行動。其師出無名，自傷國家形象，是為一蠢。

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其次，既然是政治出發，即使有傷，若能重擊對手，也屬划算。但是這次的蓮霧與釋迦，不僅總產值都不大，且一向是以內銷為大宗。例如蓮霧去年年產量四萬七四二六公噸，出口只四九四二公噸，其中四七九二公噸銷往中國，在對岸禁止出口後，僅僅十％受影響；又如釋迦，年產量五．七萬公噸，去年出口總共約一萬四二八四公噸，其中一萬三五八八公噸銷往中國，因此未來有二十三％受影響，雖較蓮霧多些，但都可透過政府加強收購來解決。中國若想以農逼政，效果不大。

過去之所以出口地偏重中國，距離近，有利保鮮，是主要原因，然如同年初的鳳梨一般，在遭到政治霸凌後，意外促成台鳳出口產地分散與出口量的暴增，反而讓台灣因禍得福，大舉降低對中國市場的依賴。中國傷敵不成、實則助敵，這是其第二蠢。

再者，以往中國在國際間佔據政治正確的高地，若關起門來打台灣，外界通常充耳不聞、視而不見，故而任令其逞慾；疫後，世界潮流大為翻轉，中國如今自身在風暴圈，成為眾矢之的，各國無不睜大眼睛在緊盯北京的軟肋，以作為反擊的籌碼。台灣則首度登場，走入全球視野的中心，也勢必掌握契機大聲嚷嚷。在這種劣勢下，中國忘了十六日才由商務部宣布要申請加入CPTPP，一副開放市場不變之狀，三天不到，海關總署就大扯後腿，給大家示範其踐踏協議的劣根本能；此等自爆，犯的是戰略性的錯誤，也不得不讓人懷疑習近平政權恐怕出了不小的事。這不正是好大的又一蠢。

以農民革命起家的中國共產黨，一再拿台灣農民開刀，這是價值的徹底淪喪，就不只是蠢可以形容了。

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