又來了！中國禁台釋迦蓮霧

中國再次以檢疫問題為由，在秋節前夕宣布，暫停台灣釋迦、蓮霧輸入。圖為台灣鳳梨釋迦。（記者黃明堂攝）

2021/09/20 05:30

我將以會員國身分在WTO提訴訟

〔記者邱芷柔、林惠琴／台北報導〕繼今年三月中國暫停輸入我國鳳梨後，中國再次以檢疫問題為由，在秋節前夕宣布，今日起暫停台灣釋迦、蓮霧輸入，台灣外銷中國三大主力水果全被封殺。農委會主委陳吉仲昨強調，將祭出十億元專案經費保障農民權益；九月底前中國若不恢復對話機制，將透過世貿組織（WTO）爭端解決機制，以會員國身分提出訴訟。

陳吉仲︰祭出10億經費 保障農民權益

中國海關總署昨天上午九點透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知因我國番荔枝（釋迦）及蓮霧多次檢出「太平洋臀紋粉介殼蟲」，二十日起暫停輸入。

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陳吉仲指出，台灣也賣水果到其他國家，但唯有中國出現介殼蟲問題，希望中國提出完整的科學根據；且其他國家面對介殼蟲問題不會採激進方式中止貿易，而是在當地直接燻蒸處理。

釋迦銷中佔總產量2成3 蓮霧佔1成

我國釋迦全年產量五．七萬公噸、面積五五○○公頃、產值四十三億元，外銷一萬四二八四公噸中，外銷中國佔一萬三五八八公噸，佔總產量比達二成三；蓮霧年產量四萬七四二六公噸，面積三○二三公頃，產值三十三億元，外銷四九四二公噸，外銷中國佔了四七九二公噸，佔總產量比約一成。

農委會表示，六月前中國通知我國釋迦及蓮霧不合格案分別為十三件及六件，六月廿八日後即無不合格通知。外界解讀中國有政治意涵，陳吉仲回應，中方選擇大家團圓的日子宣布，令人無法接受。

農委會將以農損基金啟動十億元專案，包括產期調節、釋迦收入保險、電商銷售、農遊券加碼、企業採購平台、啟動加工；還有提高外銷獎勵額度，轉單到其他國家，加強日本、越南等新興市場，目標分別為釋迦五千公噸及蓮霧一千公噸。

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