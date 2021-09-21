中國對台泰農產品雙標 專家：政治目的明顯

汪浩表示，中國屢屢以查到介殼蟲為藉口，但實際上只是想用貿易手段達到打擊台灣的目的。（資料照，本報合成）

2021/09/21 14:04

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國今年3月禁止我國鳳梨出口後，再度指在我國的釋迦、蓮霧等水果發現有太平洋臀粉介殼蟲，並以此為由9月20日起禁止台灣釋迦、蓮霧進口，中國8月也曾指在泰國進口的龍眼發現介殼蟲問題，但經泰國政府交涉後，不到4天又恢復進口，熟悉國際貿易跟兩岸政治的銀行家、作家汪浩表示，中國禁台灣水果進口明顯是政治問題，想用貿易手段達到干涉台灣內政的政治目的。

中國曾臨時宣布泰國出口到該國的龍眼有粉介殼蟲害問題，8月13日起暫停泰國龍眼進口，但泰國商務部與農業部與中方展開交涉，並提供出口管制與包裝場改善、增設檢測站等措施後，8月17日中國又恢復泰國龍眼進口。

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我國則是從今年3月鳳梨遭中國指稱驗出介殼蟲禁止進口後，8度向中方提出對話與諮商，但都遭中國「已讀不回」，釋迦、蓮霧禁令出來後，台灣第9度循「海峽兩岸農產品檢疫合作協議平台」，要求於9月30日前和我方展科科學技術對話，否則將循WTO管道解決，但仍遭中國「已讀不回」。

中國與泰國之間透過交涉，很快恢復泰國龍眼進口，台灣方也頻頻釋出善意，但卻仍未獲中國回應，農委會主委陳吉仲表示，盼與中國交涉後，盡速恢復台灣鳳梨 釋迦 蓮霧等輸入。

汪浩指出，中國用驗出我國水果上有介殼蟲為理由，禁止我國的鳳梨、蓮霧、釋迦進口，單純是用貿易手段達成政治目的，尤其中國就佔鳳梨、蓮霧、釋迦3樣水果外銷市場的94%以上，因這3樣水果的外銷市場高度倚賴中國，「這不是正常的貿易型態」，當中國想透過貿易手段達到政治目的，如挑撥民進黨和農民間的關係等，就會先拿這3項水果開刀，他也指出，以釋迦來說，主要外銷果品的產區集中在台東，但台東為國民黨執政，且當初縣長競選時還拉前總統馬英九站台，指台東農產品外銷中國沒問題，「但現在被中國打壓，沒聽到國民黨吭聲。」汪浩也直言，隨著武漢肺炎疫情改變國際政治板塊，以及中國對也常試圖透過農產品禁進口打壓他國，如對澳洲的龍蝦、紅酒等頒布禁令，對加拿大的農產品禁止進口等，但中國本身在國際上是貿易出口出超大國，「當別的國家也對中國祭出同樣措施，長遠而言中國反會吃虧，且隨著疫情，全球產業鏈也都逐步降低對中市場的倚賴度。」

「危機就是轉機，這是台灣農業升級的好機會。」汪浩說，正如3月鳳梨禁令後，台灣積極尋找其他外銷市場，訂定鳳梨外銷管理措施、提升果品品質，台灣的外銷水果也可循此模式來提升。

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