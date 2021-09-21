中國突禁我釋迦蓮霧進口 朱立倫：不是水果問題是兩岸問題

國民黨主席候選人朱立倫。 （記者劉信德攝）

2021/09/21 09:22

〔記者林良昇／台北報導〕中國突襲暫停輸入我國釋迦與蓮霧，國民黨前主席朱立倫表示，兩岸有很好的溝通管道，就可以解決，如果雙方溝通多次都「已讀不回」，表示兩岸關係這幾年到了非常冷淡或對抗的情況，所有問題都不是水果的問題，講白點是兩岸的問題。

朱立倫今早接受廣播節目專訪，對於中國禁止我國釋迦跟蓮霧的進口，朱表示，我們應該罵一下或譴責對岸為什麼這樣做，但對岸講得說有介殼蟲的理由又符合國際規範， WTO也接受這樣的規範，問題是在於要怎麼化解。

請繼續往下閱讀...

朱立倫說，如果雙方有很好的溝通管道、協調機制，就不會發生跟對岸多次得「已讀不回」無法溝通，這表示兩岸關係這幾年到了非常冷淡或是對抗的情況。

朱立倫指出，台灣對對岸的貿易依存度很高，但水果要賣人家，又要罵人家，只要被抓到任何問題就卡死，到WTO申訴緩不濟急，成功機率不高，至少短期內要解決問題不太容易。

朱立倫認為，如果兩岸有很好的溝通管道，就可以事前溝通，看要怎麼解決，現在所有問題都不是水果問題，講白點就是兩岸問題；當兩岸不通，就不要出任何小問題，出任何小問題，都會惡性循環。

朱立倫還說，有人會認為「怎麼可以怪現在政府？」但這沒辦法，以農民角度，就會找政府，總不能每次遇到這問題，就叫大家拚命吃水果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法