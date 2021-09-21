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    中國再禁台灣水果 江啟臣：連任後派人循海峽論壇管道解決

    國民黨主席江啟到台南仁德的二空，與基層座談，爭取支持。（記者吳俊鋒攝）

    國民黨主席江啟到台南仁德的二空，與基層座談，爭取支持。（記者吳俊鋒攝）

    2021/09/21 13:34

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕中方又突襲式地禁止台灣的釋迦、蓮霧等水果進口，國民黨主席江啟臣今天表示，改善農民目前遇到的困境，比簽署不務實的和平備忘錄更重要，他連任後，將委派領袖級人物參加海峽論壇，設法與對岸交換意見，解決問題。

    爭取黨主席連任的江啟臣，今天到台南仁德區的二空新城舉行公投宣講暨中秋感恩請益活動，與基層座談，面對媒體詢問對於有候選人提出簽署兩岸和平備忘錄的看法，他認為還是要務實一點。

    江啟臣說，「簽就會和平了嗎？」反而是目前台灣的鳳梨釋迦被中國禁止進口，如何解決農民的問題，才更迫切需要。

    江啟臣強調，政府的補助無法持續多久，救濟也不能給農民永續保障，尤其鳳梨釋迦將進入產季，必須即時解決問題。

    江啟臣指出，會深入了解農民的心聲，若他連任成功，則馬上委派領袖級人物參加海峽論壇，藉機與中方交換意見，看如何談，以解決目前所遇到的困難。

    有黨員提出質疑，這次選舉過程，高層不團結，讓下面無所適從，江啟臣則回應以行動來做到真正的團結，而非只是高呼口號，於事無補。

    江啟臣希望各陣營回到表述自己的政見，以及如何帶領國民黨的願景與路線，避免不必要的相互攻擊，選完以後，就團結一致。

    江啟臣也質疑政府爭取疫苗不力，造成確診者過世，甚至以「謀財害命」來批評總統蔡英文無能，讓民眾等死，嚴詞抨擊，尋求支持者認同。

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