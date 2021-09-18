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    台海6年內令人擔憂 美國前印太司令曝原因

    根據《日經亞洲》昨天報導，美國印太司令部前司令戴維森接受專訪時重申，未來6年將是台海最令人擔憂的時刻，主因仍在於中國內部的權力變化，2027年可能有權力過渡，料影響習近平是否對台動武。（美聯社資料照）

    根據《日經亞洲》昨天報導，美國印太司令部前司令戴維森接受專訪時重申，未來6年將是台海最令人擔憂的時刻，主因仍在於中國內部的權力變化，2027年可能有權力過渡，料影響習近平是否對台動武。（美聯社資料照）

    2021/09/18 15:06

    〔記者楊丞彧／台北報導〕根據《日經亞洲》昨天報導，美國印太司令部前司令戴維森接受專訪時重申，未來6年將是台海最令人擔憂的時刻，主因仍在於中國內部的權力變化，2027年可能有權力過渡，料影響習近平是否對台動武。

    今年3月9日，時任美國印太司令部司令的戴維森在美國聯邦參議院軍事委員會聽證會警告，中國正加速推動取代美國全球領導地位，「台灣顯然是中國實現這項目標之前的一個野心」，他認為中國可能在未來6年內，就會入侵台灣。戴維森此番言論，也引發印太區域安全專家論戰。

    戴維森表示，解放軍正全方位強化實力，對他而言，這一切都顯示，在6年內中國將有實力、也有能力武統台灣。2027年將牽涉中共內部的權力過渡，習的政治生命操之在己，他是否能獲得支持將視2027時程表而定。

    對於某些專家認為中國在台海可能的衝突中，軍力或已超越美國，戴維森則認為，現階段雖美日仍暫時保持領先優勢，不過中國的軍力正全面進化中，與美日的差距正不斷縮小。

    無獨有偶的是，日本自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久日前也表示，中國領導人習近平有拿下台灣的企圖，在2022年到2027年會更加對台灣施壓，美日台應加快腳步成立防衛合作機制因應，與戴維森觀點不謀而合。

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