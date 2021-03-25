回應「6年內入侵台灣」說 中國國防部嗆美：我們誰也不怕

中國防部發言人任國強今天放話「兩岸必然完全統一」，同時對美嗆聲「中國誰也不怕」。（中央社資料照）

2021/03/25 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）曾警告，中國可能在未來6年內入侵台灣，以及美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）日前點名中國是美方未來首要挑戰，中國國防部今天（25日）放話「兩岸必然完全統一」，同時也對美嗆聲「中國誰也不怕」！

綜合中媒報導，美國上將戴維森早前示警，中國可能會在6年內入侵台灣，即將接任戴維森的美軍印太司令提名人阿基里諾（John Aquilino）本月23日也直言，這個問題可能比想像中的還急迫。

請繼續往下閱讀...

對此，中國防部發言人任國強今天在例行記者會上老調重彈，稱「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華民族必然實現偉大復興，海峽兩岸必然實現完全統一。外部勢力『以台制華』、台獨勢力『以武謀獨』，都是走不通的死路。」

另外針對美防長奧斯汀本月4日發表的「國防部人員備忘錄」，當中點名中國是美國的首要挑戰，任國強批美方有關言論充斥冷戰思維，「這種製造敵人、渲染威脅的套路，其實就是為繼續稱霸、爭霸找藉口，反映了美方頑固的霸權心態」。

任國強放話，「中國無意『挑戰』誰，但誰的『挑戰』也不怕；中國不想『威脅』誰，但誰的『威脅』也沒用。中國有發展壯大的權利，任何人、任何勢力都不能阻擋中國人民實現更加美好生活的前進步伐！中國軍隊維護主權、安全、發展利益的決心堅定不移，能力始終都在！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法