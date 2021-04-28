美軍九大司令聯名！要求擴大解密中、俄情報 助對抗資訊戰

美國與中國五星旗。（美聯社檔案照）

2021/04/28 01:08

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國情報機構領導人表示，在多位四星將領呼籲下，正在研究設法擴大解密、公佈有關對手國家的惡意行為情報，以利對抗中國和俄羅斯的資訊戰。

美國「政客」（Politico）網站26日報導，9位美軍區域作戰司令去年簽署一份備忘錄，呼籲情報機關提供軍方更多他們能夠公開的證據，來對抗「有害行徑」，幫助美國和盟友更能在現在所謂的「灰色地帶」之戰中不戰而勝，「在這場持續中的敘事戰爭中提供彈藥」。

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這份備忘錄由當時即將卸任的美軍印太司令部司令戴維森（Phil Davidson）發起，包括歐洲、非洲、拉丁美洲等區域，以及特種作戰、太空司令部領導人響應，致函給當時的代理國家情報首長馬奎爾（Joseph Maguire），震撼五角大廈、情報圈和國會。由於這9名將領的官階，這份備忘錄又被稱為「36星備忘錄」。

報導引述多名熟悉此事的政府官員說法，美軍11位作戰司令中就有9位簽署，且其中8人都是現役，幾乎是前所未聞，此事突顯軍方最高將領不尋常的警惕程度。美軍只剩中央司令部、網戰司令部司令並未連署。

俄羅斯與中國軍方行動都愈加強勢。莫斯科上月在烏克蘭邊境集結大批部隊，也升高侵入北美、歐洲空域的活動。北京持續將其軍力擴張到南海爭議海域，也升高對台灣的恫嚇行動，美國國務院也指中、俄趁武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫情，推動反美陰謀論。

當時也收到這份備忘錄的國防部情報安全事務副部長賓根（Kari Bingen）說，「俄羅斯，還有特別是中國，已將資訊武器化」，「這是軍方領導人和情報專業人士都在提出的一大關切」。

這份備忘錄強調，現狀使他們不足以對抗中俄的宣傳，軍方點出，衛星影像是一項有必要擴大公開的情報領域；指華府唯有在公領域用事實應對21世紀挑戰，才能鞏固美國盟邦的支持，但是過於嚴格的保密規範削弱了這些努力。

負責戰略溝通的副助理國家情報首長拉爾（Matt Lahr）說，今年1月已經收到各情報機關首長依照指示，對這份備忘錄的建議所作「初步回應」，國家情報首長海恩斯正在評估，他強調「對抗惡意影響力仍舊是最優先要務」。

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