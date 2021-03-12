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    中媒率百萬網軍 假消息蝕美

    美國印太司令部司令戴維森在國會直指，中國正發動多達百萬人的網軍攻擊美國。（美聯社檔案照）

    美國印太司令部司令戴維森在國會直指，中國正發動多達百萬人的網軍攻擊美國。（美聯社檔案照）

    2021/03/12 05:30

    印太司令證實中俄分化美與盟邦

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國印太司令部司令戴維森九日告訴聯邦參議院軍事委員會，中國和俄羅斯皆正利用假消息來侵蝕美國霸權地位，並播下質疑美國可靠性的種子；中國的「不實資訊宣傳機器」更包括常規媒體、社群媒體及多達近百萬人的網軍，旨在破壞美國民主等制度、分化美國及其亞洲盟國，以成就自身在太平洋的霸權地位。

    戴維森明說，中國目標在於損害美方利益、取得有利於己的論述；並以腐化美國和盟邦之間充滿信任的結盟環境為目的，方法是讓各夥伴質疑美方可靠性。他強調，假資訊是「新地緣戰略」的組成元素並「讓這場競爭變得高難度」，不實資訊宣傳戰更是中國打算主宰亞洲的計畫一環，試圖取代美國在第二次世界大戰後鞏固的霸主地位。因此，美國國務院於冷戰時期主張以民主、資本主義等意識形態對抗當時蘇聯共產宣傳的策略思維，有需要在「全球」重新加強宣導。

    戴維森指出，當今俄羅斯也常用不實資訊來破壞全球民主政體，但它多是否認敵方的觀點，伎倆「比較像是個破壞者」；中國則是誹謗對手，還拿骨子裡是威權體制的共產主義自吹自擂。

    中媒領軍散布不實消息

    美國《新聞週刊》十日指出，戴維森點出關於中國的上述種種疑慮，其實早已深植各界心中，中國媒體近年對多項議題的論述方式卻持續讓人加深疑慮，包括：中方在新疆維吾爾自治區、香港、西藏等地違反人權一事，還有對美中貿易爭端、與印度爆發的邊境領土衝突、南海爭議、台灣問題及武漢肺炎的說法。

    尤其是中國湖北省武漢市二○一九年底爆出武漢肺炎首波病例後，中國共產黨政府集中火力散播不實消息，除了避免外國究責，還趁機詆毀其視為敵手的歐洲和美國的防疫作為與經濟問題。所幸美國已逐步放眼亞洲，視之為大國競爭的下一個場域，現任元首拜登亦已準備抵制中國，目前把焦點放在中國違反人權及領土擴張上。

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