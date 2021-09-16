美英澳組新戰略同盟 外交部：台灣共同維護台海與印太穩定

澳洲總理莫里森、美國總統拜登與英國首相強森一同宣布美英澳將組成新戰略同盟「AUKUS」。（法新社）

2021/09/16 14:02

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國、英國及澳洲15日宣布成立新的印太安全聯盟「澳英美三方安全夥伴（AUKUS）」，將允許3國之間進行更加深入的國防合作，包括在人工智慧、網路及水下防禦能力等領域共享資訊。外交部今天對此表示，台灣和美英澳共享印太區域和平穩定之利益，將共同維護台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。

外交部發言人歐江安今天在例會上表示，外交部注意到美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間9月15日與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）及英國首相強森（Boris Johnson）透過視訊會議共同宣布成立「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）。這是基於三國對國際秩序之共同承諾，並為深化印太地區外交、安全與國防的夥伴關係而成立，未來三國將藉AUKUS共同強化國防能力等。

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歐江安說，台灣是印太區域重要成員之一，並位處東亞第一島鏈的樞紐位置，與美國、澳洲及英國等理念相近國家長期共享印太區域和平穩定之利益。台灣未來將持續在《台灣關係法》及「六項保證」的基礎上，深化與美國緊密的夥伴關係，共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及台海與印太地區的和平、穩定與繁榮。

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