美英澳組戰略聯盟 民進黨團：中國戰狼外交不被國際認同

立委蔡適應表示，國發會10月將派往立陶宛等3國的經貿訪問團是韌性合作，也是民主同盟的合作，期待雙邊貿易持續進展，台灣和歐洲貿易有更多互補行為。（資料照）

2021/09/16 13:20

〔記者簡惠茹／台北報導〕美國、英國和澳洲宣布成立名為AUKUS的三方合作，歐洲聯盟執委會主席范德賴恩也宣布將推動「全球門戶」計劃，被視為抗衡中國一帶一路。立法院民進黨團今天對此表示，顯現中國戰狼外交不被國際社會所認同。

民進黨團書記長蔡適應今天對此表示，中國改革開放以來，用佔有性和國家封閉性，對於外國企業進入中國給予不合理的對待，又用傾銷方式對待各國，產品也被批評非人權產品例如新疆棉，利用經濟發展成長加速推動軍事擴張行動。

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蔡適應指出，美英澳三國AUKUS計畫希望在國防發展達到共享，建立更好的韌性防禦，至於歐盟委員會主席提及全球門戶計畫，希望全球各國應該合作而不是把經貿當作武器手段，藉此抨擊中國對於立陶宛和台灣加強關係，卻以斷絕貿易方式處理，許多中國產品不是人權產品，是血汗工廠所製造，違反全球自由貿易競爭，全球貿易應該是公平合理，不該建築在違反人權和智慧財產權，也不該把貿易做為攻擊其他國家的藉口。

蔡適應表示，國發會10月將派往立陶宛等3國的經貿訪問團是韌性合作，也是民主同盟的合作，期待雙邊貿易持續進展，台灣和歐洲貿易有更多互補行為。

民進黨團幹事長劉世芳表示，中國多年來執行戰狼外交、軍事擴張，或以經貿一帶一路方式蠶食鯨吞，引起不同國家的意見，不被國際社會認同，台灣是民主國家同盟一環，對於經貿合作和國防安全、人權提升都是重要的代表性角色。

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