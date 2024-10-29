朱亞虎、沈慶京曾到市府拜會？ 黃珊珊：前官員打招呼很正常

時任台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊。（記者林哲遠攝）

2024/10/29 12:55

首次上稿11:08

更新時間12:55（新增簡舒培回應）

〔記者林哲遠、何玉華／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭收押禁見，週刊今再爆出，2020年威京集團總裁沈慶京與其心腹朱亞虎曾與柯文哲密談後，當日下午立即拜會時任台北副市長黃珊珊，印證黃在京華城案並非局外人。黃珊珊稍早在立院受訪時說，朱是以前的市府官員，過來市府打招呼、拜會是很正常的事。

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週刊揭露，威京集團總裁沈慶京的心腹朱亞虎曾在2020年2月底，帶著沈與柯文哲及時任台北副市長彭振聲會面，雙方達成相互幫忙的共識，當天上午朱、沈在市長室與柯、彭密談，下午兩人即拜會黃珊珊；另，黃珊珊也曾參與京華城便當會陳情案3次，加上她曾涉收威京集團員工的人頭政治獻金，種種關聯令她難以置身事外。

對此，黃珊珊表示，政治獻金有「政治獻金法」的規範，她的政治獻金都有公開、如實申報，若有不法要提出證據，不需要用含沙射影的方式，這些東西都是舊聞了。

針對週刊指沈慶京、朱亞虎見完柯文哲後，當日下午找她洽談，黃珊珊回應，在台北市政府，她的副市長辦公室不可能有所謂的密會，外面都有7、8位秘書，拜會跟密會兩回事，朱是以前的市府官員，過來市府打招呼、拜會是很正常的事。

黃珊珊強調，她已經忘記當時的情況，畢竟2020年正值疫情期間自己非常忙碌，重點是有無任何不法的事，現在沒有違法就故意說收賄，查不到不明金流又將合法的政治獻金說是賄款，若是如此就請週刊當檢察官好了。

至於便當會一事，黃珊珊說，相關資料都可受公評，她負責府會聯絡工作，只要不是有事或生病她都會在場，也曾參與過數10場便當會。

簡舒培：不敢公開內容就是密會

對於黃珊珊說，朱是以前的市府官員，過來市府打招呼、拜會是很正常的事，但拜會、密會是兩回事。民進黨台北市議員簡舒培表示，至今不敢說清楚拜會講的內容，就是密會。

簡舒培說，拜會跟密會當然不一樣，拜會的內容過程都可以公開說明，不怕人家了解；沈慶京跟黃珊珊就是密會，因為他們的見面到底談了什麼，有沒有攸關京華城的容積獎勵，黃黃珊珊到現在不敢說明白、講清楚，沈、黃倆人就是密會。

簡舒培表示，從今年8月追問黃珊珊到底講了什麼事情，至今都沒有說清楚，都用容積審議是都委會的業務，跟她無關而逃避回答。黃珊珊與沈慶京當天到底講了什麼，黃珊珊有沒有建議柯文哲配合？黃若不願說明、討論的內容都無法對外說明，就是密會。如果黃珊珊站的正、坐的直，都沒有配合建議柯文哲配合沈慶京申請，就講清楚說明白。

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