綠營佈局2026傳提前半年初選 吳思瑤：從未聽聞

民進黨團幹事長吳思瑤立法院議場前受訪。（記者陳逸寬攝）

2024/10/29 12:42

〔記者謝君臨／台北報導〕佈局2026年地方選舉，週刊報導民進黨女力崛起，有多個縣市的女性黨籍立委被點名可能參選，且民進黨擬提前半年舉行縣市長初選，一來讓艱困選區的母雞提前起跑，二來初選區能有更多時間弭平裂痕。對此，被點名的立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（29）日表示，她從未聽聞可能提前半年舉行初選的訊息。

週刊報導指稱，民進黨在六都有多位女將表現受矚目，恰好都是現任黨籍立委，包括台北市吳思瑤、新北市蘇巧慧、台中市何欣純、台南市陳亭妃、高雄市邱議瑩、林岱樺。黨內有人笑稱，這次地方選舉輪到民進黨擺出女力陣容。

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吳思瑤今日於立法院接受媒體聯訪，也針對此事進行回應。她說，被點名的人都是她的好同事，有越來越多女力投入政治工作，這是再好不過的事情，但針對參選台北市長的事情，她現在就是民進黨團的幹事長，真的無暇、也沒有心思。

吳思瑤表示，她也是被週刊點名可能參選的人，但她並未收到要提前半年舉行初選的訊息、從未聽聞過。不過，她也說，民進黨有完備的民主體質，也有運作非常多年且運作順利的提名制度，一切按照制度走，民進黨會推出最適任、最亮眼的人選。

同樣被點名參選新北市長的蘇巧慧則說，黨內對於初選的時程和機制，本來就都多所討論，這和社會各界其實是一樣的狀況，她身為民進黨新北市黨部主委，工作就是把各種不同的聲音收集起來之後，轉呈中央黨部，中央黨部最後一定會做出最好的方案。

對於是否支持初選提前，蘇巧慧表示，大家都希望在2026能夠贏得勝利，所以任何的制度，只要能夠讓選戰越順利，他認為候選人都會支持。針對初選時程，有人主張提早，有人主張押後，不管是哪一種，最後都是希望最強的人選能夠順利出線，她認為這也是黨中央的態度。

立法委員蘇巧慧。（資料照）

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

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