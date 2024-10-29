《彭博》爆我購美攻擊無人機 國防部：美方與廠商最後訂約

美無人機製造商大廠空境公司（AeroVironment）。（路透）

2024/10/29 12:43

〔記者吳哲宇／台北報導〕美國國務院今年6月批准向我國出售千架自殺無人機及反裝甲無人機，《彭博》並於近日報導，指出該案已在9月簽署正式合約前的「發價書」（LOA）。對此國防部表示，該案目前正由美方與廠商進行最後訂約，實際交易情形視訂約狀況，後續國防部依計畫執行。

國防部今日召開「國防部推動風險管理工作」記者會，針對外媒指出我國向美採購自殺無人機已簽訂發價書，戰規司建軍規畫處處長翁宇恒少將表示，該案目前正由美方與廠商進行最後訂約，實際交易情形視訂約狀況，後續國防部依計畫執行。

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《彭博》報導，台灣己於9月底簽署了「發價書」（LOA），這是正式合約前的前奏，正式合約才會具體列出數量、金額和交付日期。彭博引述消息人士表示，這些合約可能不久就會簽署。

報導指出，交易顯示「台灣和美國都在從烏克蘭戰爭中汲取重要教訓，並將這些知識轉化為未來的採購計畫」。

發價書也稱「中標通知書」，在美國行政單位同意出售賣方求購的軍備、大致敲定內容之後，美國國防部就會向買方回覆供貨意向書。

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