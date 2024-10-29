為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    《彭博》爆我購美攻擊無人機 國防部：美方與廠商最後訂約

    美無人機製造商大廠空境公司（AeroVironment）。（路透）

    美無人機製造商大廠空境公司（AeroVironment）。（路透）

    2024/10/29 12:43

    〔記者吳哲宇／台北報導〕美國國務院今年6月批准向我國出售千架自殺無人機及反裝甲無人機，《彭博》並於近日報導，指出該案已在9月簽署正式合約前的「發價書」（LOA）。對此國防部表示，該案目前正由美方與廠商進行最後訂約，實際交易情形視訂約狀況，後續國防部依計畫執行。

    國防部今日召開「國防部推動風險管理工作」記者會，針對外媒指出我國向美採購自殺無人機已簽訂發價書，戰規司建軍規畫處處長翁宇恒少將表示，該案目前正由美方與廠商進行最後訂約，實際交易情形視訂約狀況，後續國防部依計畫執行。

    《彭博》報導，台灣己於9月底簽署了「發價書」（LOA），這是正式合約前的前奏，正式合約才會具體列出數量、金額和交付日期。彭博引述消息人士表示，這些合約可能不久就會簽署。

    報導指出，交易顯示「台灣和美國都在從烏克蘭戰爭中汲取重要教訓，並將這些知識轉化為未來的採購計畫」。

    發價書也稱「中標通知書」，在美國行政單位同意出售賣方求購的軍備、大致敲定內容之後，美國國防部就會向買方回覆供貨意向書。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播