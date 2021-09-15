國台辦批「鄰國說」夾帶兩國論 陸委會：ROC是主權國家

陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。（記者陳鈺馥攝）

2021/09/15 20:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡英文總統日前在凱達格蘭論壇「2021亞太安全對話」提及，台灣不走向軍事對抗，盼與「鄰國」在和平、穩定、且互惠的原則下共存。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天批評，民進黨當局拋出夾帶「兩國論」的言論，只會給廣大台灣同胞帶來深重災難；陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。

朱鳳蓮質疑，「一方面他們在做各種小動作，另一方面陸委會又說，要推動兩岸良性互動。這些言行自相矛盾。」

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朱鳳蓮聲稱，台灣是中國不可分割的一部分，兩岸不是國與國關係。民進黨當局拋出夾帶「兩國論」的言論，不斷進行謀獨挑釁，只會進一步破壞台海和平穩定，給廣大台灣同胞帶來深重災難。

朱鳳蓮說，推動兩岸關係和平發展是兩岸的主流民意，關鍵在於雙方均堅持體現「一個中國原則的九二共識」，這是兩岸關係的政治基礎。民進黨當局只有放棄「台獨」分裂立場，回到「九二共識」的政治基礎上來，兩岸關係才能重回和平發展正軌。

陸委會表示，蔡總統日前在國際研討會中談話是重申政府致力提升自我防衛能力，堅定捍衛國家主權及台灣民主自由的立場與決心不變，將持續和理念相近國家合作，共同維護台海和平與區域安全。

陸委會指出，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分。中共當局應理性面對國際社會對其軍事侵擾、非和平作為所引發區域緊張的關切。我們認為推動兩岸關係和平穩定是雙方共同的利益和責任，中共應放棄對台政治框架及強制作為，認真思考「和平、對等、民主、對話」的兩岸互動關鍵。

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