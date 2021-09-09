美國務卿聲援香港支聯會 陸委會：停止政治打壓

港警逮捕支聯會多名幹部，今日又到「六四」紀念館蒐證；陸委會今日呼籲，相關方面要停止政治威脅和打壓，這對香港發展毫無助益。（陸委會提供）

2021/09/09 23:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕香港泛民派組織「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（簡稱支聯會）昨日包含副主席鄒幸彤在內，多名幹部遭港警突襲逮捕後，港警今天又到支聯會先前營運的「六四」紀念館蒐證，引發美國國務卿布林肯發文聲援支聯會；陸委會今日也呼籲，相關方面要停止政治威脅和打壓，這對香港發展毫無助益。

據港警指控，香港支聯會為「外國代理人」，須繳交相關資料並配合調查。因支聯會幹部拒交，包含副主席鄒幸彤、常委梁錦威、鄧岳君、陳多偉4人被控未依「港版國安法」交出資料，昨（8）日遭到拘捕。

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美國國務卿布林肯今日在推特發文聲援，指香港官員須終止對具有不同政治觀點的個人和公民社會持續威脅。他更說，支聯會領導人被捕是出於政治動機，「是當權者公然濫用法律的行為」。

中國外交部駐港公署發言人今日反嗆，正告美國政客，停止惡意攻擊香港國安法和阻撓特區政府依法施政，停止充滿意識形態偏見的無端指責，停止企圖破壞香港長治久安的政治表演，收起干預香港事務的黑手。

對此，陸委會副主委李麗珍表示，對於港府用所謂「港版國安法」來整肅民間組織，還有不同政治意見的人士，各界都高度的關切，呼籲相關方面要停止政治威脅和打壓，因為這對香港的發展是毫無助益。

另外，香港政府上個月底提出「電影檢查條例」修訂草案，一旦政府認定電影內容不利於國安，即可禁止或撤銷播映資格。針對該法是否衝擊台灣電影產業？陸委會表示，看起來是名為審查電影，但實質是有控制思想的嫌疑，很擔心這樣會對電影產業造成一些嚴重的衝擊，未來會密切關注修法情形及可能影響，歡迎香港的文化人士能夠來台發展創作。

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