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    陸委會民調：近9成民眾反對中共「一國兩制」及外交打壓

    陸委會副主委李麗珍強調，台灣多數民意反對中共對台政治軍事等施壓，認同政府堅定維護主權安全的兩岸政策立場。（圖翻攝自陸委會直播）

    陸委會副主委李麗珍強調，台灣多數民意反對中共對台政治軍事等施壓，認同政府堅定維護主權安全的兩岸政策立場。（圖翻攝自陸委會直播）

    2021/09/09 17:05

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日公布最新民調顯示，近9成民眾反對中共「一國兩制」（87.5%）、反對中共對我外交打壓（89.4%），以及一再以經濟外交手段施壓立陶宛勿設台灣代表處（88.8%）；陸委會副主委李麗珍強調，台灣多數民意反對中共對台政治軍事等施壓，認同政府堅定維護主權安全的兩岸政策立場。

    根據民調，有高達8成以上民眾，支持總統強調台灣唯一選項是讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己（83.9%）；支持政府強化國家安全與自我防衛能力（81.3%），捍衛國家主權及台灣民主（82.8%）。

    陸委會表示，調查結果顯示，面對中共刻意操作國際對台的安全承諾，有7成民眾不認同中共的作法（70.4%）；此外，近9成民眾支持政府持續與美國等理念相近國家合作，確保台海和平穩定現狀（88.6%）。

    陸委會強調，面對中共不斷吸引拉攏台灣高科技人才，逾6成民眾支持政府修法，加強管制涉國家核心關鍵技術人員赴中（64.2%）；未來疫後如重新開放邊境，支持政府嚴審中國人士來台申請（64.0%）。

    另外，在長期觀察議題方面，主張「廣義維持現狀」的民眾仍占絕大多數（85.4%），認為中共對我政府與民眾不友善態度，分別為73.0%、57.9%，8成以上民眾支持台灣的未來及兩岸關係發展，要由台灣2350萬人決定（85.1%），維持長期穩定態勢。

    陸委會表示，近期國際社會關切台海情勢和平穩定的重要性。台灣作為區域負責任的一方，將致力維護台海和平現狀，堅定捍衛國家主權與安全，並持續與有共同價值的友好夥伴深化合作。

    陸委會呼籲，北京當局停止對台威嚇打壓，正視我方所提「和平、對等、民主、對話」的互動倡議，務實處理兩岸問題，方能為良性互動創造有利條件。

    本次調查由陸委會委託政治大學選舉研究中心，在今年9月2日至6日，以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1073份，信賴度95%，抽樣誤差正負2.99%。

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