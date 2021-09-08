台灣應先於中國加入CPTPP 國台辦嗆：須以一中為前提

陸委會委託中經院所做研究報告建議，台灣應優先爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；中國國台辦發言人朱鳳蓮今日嗆聲，台灣地區參與區域經濟合作，必須以一個中國原則為前提。（資料照）

2021/09/08 20:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會委託中經院所做研究報告建議，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）是由中國主導，台灣加入可能性微乎其微，台灣應優先爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；中國國台辦發言人朱鳳蓮今（8）日嗆聲，「台灣地區」參與「區域經濟合作」，必須以「一個中國原則」為前提。

陸委會委託報告建議，中國國家主席習近平在APEC會議中公開表態，中國將積極考慮加入CPTPP，這對台灣來說「不是好消息」，政府應該儘早準備相關加入事宜，以免未來變數太多，增加台灣加入的困難。

請繼續往下閱讀...

朱鳳蓮聲稱，中國相關部門已就此表明嚴正立場。中國「台灣地區」參與區域經濟合作，必須以一個中國原則為前提。我們堅決反對我建交國與「台灣地區」商簽具有主權意涵和官方性質的協議

對此，民進黨立委王定宇表示，中國根本還沒加入，也很難加入，基本上，中國不取消網路限制、黨國資本補貼產業、黨國控制企業，就無法加入CPTPP 。

王定宇批評，所以未來CPTPP很可能就是個沒有中國的泛太平洋經貿組織。中國還沒或沒法加入，還能要求CPTPP照中國意思設定原則，這種主張也真的是只有中國才敢說出口。還「一個中國」咧，根本是「沒有中國」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法