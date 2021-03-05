防疫一級棒 日相挺台加入WHO、CPTPP

日本首相菅義偉強調台灣參加世界衛生組織（ＷＨＯ）有其必要性。（路透檔案照）

2021/03/05 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京四日報導〕日本首相菅義偉四日在參議院預算委員會答詢時，肯定台灣在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫有成，強調台灣參加世界衛生組織（ＷＨＯ）有其必要性。對於包括台灣在內許多國家與地區想要加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ），他也表示歡迎。

日本維新會的參議員音喜多駿質詢表示，去年參議院預算委員會上，當時的首相安倍晉三曾表示力挺台灣參加ＷＨＯ，這讓台灣人勇氣倍增，但台灣參加ＷＨＯ一事至今仍無進展令人遺憾。音喜多要求菅義偉就此事表態。

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菅義偉表示，日本一貫的立場是國際社會因應傳染病不該有地理上的空白，包含像台灣在內，採取有效措施且防疫有成的地區，世界各國應廣泛共享這些資訊和見解。

音喜多還追問，菅義偉在擔任內閣官房長官的時期曾表態歡迎台灣加入ＣＰＴＰＰ，現在的態度是否有變？菅義偉則表示，包括台灣在內有很多國家與地區表態想加入ＣＰＴＰＰ，這表示ＣＰＴＰＰ受到肯定，日本持歡迎的態度，但ＣＰＴＰＰ協定的門檻採高標準，表態要加入的國家與地區是否符合高門檻的條件還有待確認，日本今年是ＣＰＴＰＰ主席國，基於戰略性觀點，會落實ＣＰＴＰＰ的推動與擴大。

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