和平統一、一國兩制解決台灣問題？ 陸委會：國台辦要面對事實

陸委會駁斥說，中共方面提出「一國兩制」以來，台灣從未接受此一沒有中華民國存在空間的倡議。國台辦要面對事實、理解台灣的民意。（資料照）

2021/09/15 20:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會近日公布民調，台灣有近9成民眾反對一國兩制。中國國台辦發言人朱鳳蓮今天指稱，民調完全沒有任何可信度，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針；陸委會駁斥，中共方面提出「一國兩制」以來，台灣從未接受此一沒有中華民國存在空間的倡議。國台辦要面對事實、理解台灣的民意。

朱鳳蓮指出，民進黨當局一貫擅長炮製所謂民調數據，企圖愚弄台灣社會，完全沒有任何可信度。「和平統一、一國兩制是我們解決台灣問題的基本方針」，和平統一是最佳方式，一國兩制是最佳方案，充分體現了對廣大台灣同胞的尊重、體諒和照顧，符合包括台灣同胞在內的中華民族根本利益。

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朱鳳蓮說，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，為了政治私利，刻意歪曲詆毀一國兩制，用心極其險惡，也不會得逞。相信廣大台灣同胞會衝破迷障、明辨是非。

對此，陸委會表示，中共方面提出「一國兩制」以來，台灣從未接受此一沒有中華民國存在空間的倡議。長期以來，台灣主流民意均堅定明確拒絕，這是台灣社會朝野共識。

陸委會強調，民意調查是民主國家掌握民意趨向的政策工具之一，陸委會公布的民調都是委託具公信力的調查機構，以符合社會科學研究方法，並公開相關數據，以昭公信。我們認為，國台辦要面對事實、理解台灣的民意。

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