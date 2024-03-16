北市又爆2起重大兒虐！衛福部：均為逃逸移工子女 1例已死亡

虐童示意圖，均非新聞當事人。（資料照）

2024/03/16 22:46

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〔記者邱芷柔／台北報導〕惡保母虐童致死案引發全民怒火，台北市今（16日）又通報兩起重大兒虐案件，衛福部保護司司長張秀鴛證實，台北市通報2例重大兒虐事件，都是未滿2歲孩童，均為逃逸移工子女，其中1例已死亡，待相驗釐清死因。

張秀鴛指出，台北市依程序進行重大兒虐案件通報，2起案件孩童均未滿2歲，其中1人到院前已經死亡，其死因仍待相驗釐清，全案進入刑事程序，另外1名孩童身上確實有傷，但必須經過調查才能確認是否為兒虐事件，目前個案已轉至台大醫院，病況穩定。

張秀鴛表示，保護司已要求北市進行行政調查，儘速將相關資料送到中央，由於案件涉及逃逸移工，衛福部也會反映給勞動部、內政部移民署等單位，召開檢討會議時會透過跨部會的合作，針對移工的管理、育兒宣導及醫療端協助發現兒虐等方面檢討，減少類似憾事發生。

張秀鴛提到，3歲以下孩童較常見的對外接觸管道仍是醫療院所，因此多數通報者都是兒科醫師等，這2案也是由醫院通報；國內通報系統其實很穩健，且第一線人員對於判讀、辨識非常熟悉，去年國內約有9萬件兒虐通報，經過調查、扣除重複通報後，約有6萬件兒虐事件，未來希望從更前端去做預防。

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