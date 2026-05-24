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    首頁 > 政治

    自稱有在反省！黃國昌嘆民眾黨60歲以上支持度僅2％「慘不忍睹」

    2026/05/24 13:42 記者王榮祥／高雄報導
    黃國昌（左）嘆，民眾黨60歲以上支持度僅2%慘不忍睹。（記者王榮祥攝）

    黃國昌（左）嘆，民眾黨60歲以上支持度僅2%慘不忍睹。（記者王榮祥攝）

    台灣民眾黨主席黃國昌今（24）日在高雄果貿眷村演講，當著眷村長輩面前坦言，民眾黨60歲以上支持度不是2%就是3%，真是「慘不忍睹」，他強調民眾黨有在反省，也請長輩們不吝指教。

    黃國昌說，對民眾黨來講，很珍惜在年輕世代那一邊有一定支持度，但現在最大的問題在60歲以上的支持度不是2%、就是3%，只能用慘不忍睹形容。

    他強調，民眾黨有在反省，可能很多事情應該做但沒做好，致使有一些長輩對民眾黨不夠認識、不夠了解，所以沒法放心支持。

    但他想跟長輩們報告，民眾黨願意在任何機會、場合報告，向長輩們報告民眾黨理念，報告在做什麼事、希望做什麼事、希望這個國家接下來要怎麼樣向前進，且願意用最誠摯的心情來傾聽大家的心聲，也請大家不吝指教，隨時告訴民眾黨該再做些什麼，讓民眾黨可爭取到年長者對認識跟支持。

    黃國昌笑說，一下子不敢說要長輩支持，但有接觸、有認識、有了解，先當朋友總是第一步，當了朋友以後可以再有下一步、可以再討論。

    黃國昌嘆，民眾黨60歲以上支持度僅2%慘不忍睹，今天到高雄國貿社區宣講時請台下的長輩不吝指教。（記者王榮祥攝）

    黃國昌嘆，民眾黨60歲以上支持度僅2%慘不忍睹，今天到高雄國貿社區宣講時請台下的長輩不吝指教。（記者王榮祥攝）

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