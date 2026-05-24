美伊60天停火草案曝光！荷姆茲擬排雷重開 全球石油航道有望解封

大型油輪航經荷姆茲海峽。根據《Axios》曝光的美伊停火草案，伊朗擬在60天停火期間清除海上水雷，美方則考慮放寬部分港口與石油出口限制，全球能源航道有望逐步恢復通行。（路透資料照）

美國與伊朗即將簽署的和平協議草案細節曝光。根據新聞網站《Axios》24日獨家報導，美伊雙方正接近簽署1項為期60天的停火備忘錄（MOU），內容包含重新開放荷姆茲海峽、允許伊朗在限制下重啟石油出口，並就限制伊朗核計畫展開實質談判。

根據美方官員透露的草案內容，在60天的暫行期內，荷姆茲海峽將重新開放，且不得徵收任何通行規費。為了讓商船自由通行，伊朗必須在海峽內實施掃雷作業。作為交換，美方將放寬對伊朗港口的限制，並發布部分制裁豁免，允許伊朗重啟石油出口。

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據報導，這代表如果德黑蘭能迅速清理雷區並恢復航道安全，美國對其港口的限制也將對等解除。川普對此協定的核心原則為「以表現換取解禁」（relief for performance）。美方拒絕立即解凍資金，所有實質讓步必須在伊朗做出具體核武承諾、並經查證落實後才會執行。

川普優先考量全球經濟 納坦雅胡對停火條件表達憂慮

除了恢復航道，這項草案的另一項關鍵條件是強制結束以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）之間的戰事。以色列總理納坦雅胡23日致電川普表達安全憂慮，美方官員指出，納坦雅胡有其國內政治考量，而川普必須優先考量美國利益與全球經濟。美方強調這並非單方面停火，若真主黨違反規定，以色列仍被允許採取行動。

備忘錄也載明，伊朗承諾決不尋求核武，並在60天內就暫停濃縮鈾計畫展開談判。川普在23日的會議中，已獲得沙烏地阿拉伯、阿聯、卡達、埃及、土耳其與巴基斯坦等國領袖的口頭支持。其中，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）作為主要調停人，已在德黑蘭完成與伊朗高層的最終協調。

根據美方公佈的時程，川普與高階顧問團隊預計於24日針對伊朗最新提案進行審查，以評估是否於近期正式對外宣布。美軍部隊目前仍維持在中東的部署。

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