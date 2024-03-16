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網友踢爆新北公車Wi-Fi使用華為介面 恐出現資安漏洞

網友反應，新北市公車提供的免費WI-FI竟使用華為的設備。（擷自臉書）

網友反應，新北市公車提供的免費WI-FI竟使用華為的設備。（擷自臉書）

2024/03/16 20:45

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新北公車免費Wi-Fi使用華為介面？ 交通局：請業者清查確認

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新北市公車曾在2019年被民眾反應，公車上提供的免費Wi-Fi竟使用華為設備，恐引發資安疑慮。今天（16日）再度有網友反應，新北市公車的免費Wi-Fi，登入畫面居然還是華為的介面，引發網友質疑。

周軒在臉書轉貼發文，質疑為什麼新北市公車免費Wi-Fi登入網頁是華為的，並標注了新北市議員卓冠廷，對此，卓冠廷在貼文底下回應「收到，我們來研究是怎麼回事。」

貼文曝光後，引起大量網友留言討論，「不是早就規定政府網通設備不得用華為了嗎」、「其實我都儘量避免使用公共區域的公用Wi-Fi」、「這韌體看起來很久沒有更新了，機台出廠時間應該是更久之前」、「採購法好像有要求避免買中國的設備，這個沒問題？」

事實上，行政院在2020年就曾發函，禁止公務機關的資通訊產品使用中國大陸廠牌，也必須在2021年底前完成汰換所使用及採購的大陸廠牌的資通訊產品，如今又被反應使用華為設備，引發大量網友質疑。

行政院2020年曾發函，要求汰換公務機關所使用的中國資通訊產品。（擷取自行政院公文）

行政院2020年曾發函，要求汰換公務機關所使用的中國資通訊產品。（擷取自行政院公文）

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