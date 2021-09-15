漢光演習》澎湖五德反登陸操演 戰車丶各式火砲聯合火力射擊

澎防部今天舉行聯合反登陸操演，防區出動M60A3戰車快速機動至戰術位置，阻殲來犯之敵。（圖：軍聞社提供）

2021/09/15 16:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕軍方澎湖第一作戰區今天在五德訓練場實施「聯合反登陸作戰操演」，以敵登陸作戰進程為想定，戰區出動120迫砲、81迫砲、105榴砲、155榴砲、M60A3戰車、CM-23甲車等主戰裝備參演，官兵依防衛作戰進程，實施反舟波射擊，最後在反擊作戰階段，由戰、甲車實施坐灘線火殲，發揮聯合火力射擊，阻止敵軍登陸。

另外，澎湖縣下午舉行軍民聯合防空「萬安44號」演習，採取全國同步，實施防情傳遞、防空警報及空中威脅告警系統警訊發放演練。演習期間民眾正常作息，商家照常營業，道路交通正常行駛。警報發放後，民眾手機國家級警報聲四處響起，縣長賴峰偉先行聽取民政處長許智富簡報，隨後前往視導警察局民防管制中心防情傳遞與警報發放情形，並驅車繞行馬公市區，前往海悅飯店視導防空疏散避難地點，及對空監視哨演練，演習過程順利。

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由於萬安44號演習設定為敵機來襲，澎湖捍衛台灣西疆領空，連日來共機不斷擾台，駐守空軍馬公基地的空軍天駒（IDF戰機）部隊，不分晝夜升空捍衛台灣領空安全，此次演習頗能引發澎湖民眾共鳴，對於半夜空軍戰機轟隆隆聲響，在領空上巡弋畫面都記憶猶新。

澎防部砲兵營實施155榴砲集火射擊。（圖：軍聞社提供）

漢光37號演習驗證澎湖第一作戰區防禦能力，因此精銳部隊盡出。（澎湖防衛指揮部提供）

萬安四十四號演習，以敵機侵台為假想狀況，防空警報響起道路淨空。（澎湖縣政府提供）

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