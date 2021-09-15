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    「漢光」佳冬戰備道完美落地起降 完成國內六戰備道最後拼圖

    佳冬戰備道演繹完美落地。（記者蔡宗憲攝）

    佳冬戰備道演繹完美落地。（記者蔡宗憲攝）

    2021/09/15 07:56

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「漢光37號」實兵演練從13日至17日舉行，國軍今在佳冬戰備道進行重頭戲「戰備道起降實兵操演」，軍方安排IDF經國號、F-16V（Block20）、幻象2000三型主力戰機及E-2K預警機起降，發揮空軍聯合作戰效能，四型機皆順利完成任務，也是首次有戰機降落佳冬戰備跑道。

    屏東佳冬地區近日天候不佳，國軍曾擬定應變方案，但清晨天氣放晴，因此演訓「落地」照常執行，總統蔡英文也抵達會場校閱演訓，雖然今年因疫情管制嚴格，現場仍吸引大批民眾及軍事迷到場圍觀，還有民眾攜帶國旗揮舞，為國軍打氣。

    「戰備道起降實兵操演」依過去慣例，是模擬敵軍對我國機場重要防護目標、飛彈部隊、雷達以及機場陣地實施空中強襲，導致我國部分機場跑滑道受損，戰機無法起降，因此三型主力戰機和預警機依令轉降戰備跑道，執行戰機油彈整補作業。

    尤其共機近年擾台頻繁，對我國各機場威脅日增，戰備跑道已成為戰機緊急起降重要備援之一，在各項後勤支援配套措施協處，可有效延續我空軍戰力，而我國6處戰備跑道，僅佳冬戰備道不在國道一號最為特殊。

    軍方規劃，空軍各一架F-16V、IDF經國號、幻象2000戰機以及E-2K預警機投入演訓，四型機起飛時間各間隔約一分鐘，先後由南向北降落後，隨即滑行至跑道末端，並調頭至降落地點實施整補、掛彈，隨後依序起飛。

    由於跑道長度皆在4000呎以內，屬於短場起降，因此戰機起飛時，發動機都須加至最大推力，但四架軍機皆流暢地完成起降作業。

    佳冬戰備道演繹完美落地。（記者蔡宗憲攝）

    佳冬戰備道演繹完美落地。（記者蔡宗憲攝）

    佳冬戰備道演繹完美落地。（記者蔡宗憲攝）

    佳冬戰備道演繹完美落地。（記者蔡宗憲攝）

    佳冬戰備道演繹完美落地。（記者蔡宗憲攝）

    佳冬戰備道演繹完美落地。（記者蔡宗憲攝）

    佳冬戰備道演繹完美落地。（記者蔡宗憲攝）

    佳冬戰備道演繹完美落地。（記者蔡宗憲攝）

    佳冬戰備道演繹完美落地。（記者蔡宗憲攝）

    佳冬戰備道演繹完美落地。（記者蔡宗憲攝）

    佳冬戰備道演繹完美落地。（記者蔡宗憲攝）

    佳冬戰備道演繹完美落地。（記者蔡宗憲攝）

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