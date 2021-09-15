漢光演習》跑道短、地障多、側風 佳冬戰備道起降考驗飛官真功夫

IDF飛行員李大懿上校（軍聞社）

2021/09/15 15:01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日於屏東佳冬戰備道實施起降任務，順利達成演訓目標，不過，這條我國唯一的省道戰備道，起降條件與空軍基地內跑滑道相差甚遠，參與演訓的飛官亦點出，佳冬戰備道長度短、地障多，又須注意山區側風，對飛行員應處能力構成考驗。

國軍媒體「軍聞社」今日報導指，執行此次起降任務的IDF經國號戰機飛行員李大懿上校表示，包含移地及模擬機訓練，他們都會運用助導航設施及參考的地標做輔助參考，針對天氣狀況來進行模擬訓練，以因應飛行時可能遭遇的各種天候狀況。

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李大懿表示，佳冬戰備道的長度，實際可以使用的大概6900呎（約2103公尺）左右，一般戰轟機使用的跑道，會比此戰備道還個長，因此落地時方式要採短場落地，飛行員操作方面，一定要比平常更精準的掌握觸地的位置、距離。而執行佳冬戰備道降落任務時，戰機在做所謂的氣動力減速，到整個煞車，要比平常更精準的去掌握，才能在有限的距離內安全的把飛機停下來。

F-16V戰機飛行員孫明騰上校說，戰備道因為要結合作戰的概念，必須融入民間一般的場域包含高速公路及省道，周邊會有民房、山區及路燈等地障，都會影響到戰機操作，跑道寬度也會受限，因此在複雜的環境下進行戰機落地，必須更謹慎小心。

孫明騰表示，此次前置訓練，包含周遭地障研究、短跑道落地操作要領，以及包含天氣，在天氣不符合飛行的狀況下，如何進行儀器進場或濕滑跑道落地，並加強複習。而佳冬戰備道屬於多地障帶的一個複雜環境，戰機進場落地會有一定的空速，在短跑道的情況下如何讓飛機順利地減速下來，考驗飛行員的應處能力。

E-2K預警機飛行員李庭伍中校表示，「在山區周邊都有許多側風，會影響進場的操作，包含落地，因為是非標準型的機場，在五邊進場落地減速的階段，都要特別注意周邊的風向風速，還有場面的情況。」李庭伍表示，佳冬戰備道是一個非標準型的落地區域，所以在訓練時會將佳冬所有的場域，以1：1的方式全程模擬在屏北機場的北滑道，以利空勤及地勤人員可以做實際的練習，對地形地貌的掌握能更精準。

F-16V飛行員孫明騰上校（軍聞社）

E-2K飛行員李庭伍中校（軍聞社）

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