漢光演習》小英見證戰機起降戰備道 親赴臨時停機坪慰勞飛官

漢光演習今天執行實機起降屏東戰備道，總統蔡英文親自前來校閱。（圖擷取蔡英文臉書）

2021/09/15 10:49

〔記者陳彥廷／屏東報導〕漢光演習今天執行實機起降屏東戰備道，總統蔡英文親自前來校閱，她還直接前往臨時停機坪頒發加菜金等慰勞飛官，不讓才剛降落的飛官還要花時間到台前，體察國軍將士籌備漢光演習的辛勤。

戰機起降戰備道的演訓今天早上6點登場，小英於早上6點23分到場，隨後戰機即掠空示意，接著由IDF打頭陣，F-16及、幻象2000及E2K依序降落，震耳欲聾的發動機聲劃破寂靜的屏東清晨，成為早晨令人振奮的號角。

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戰機由南往北飛降落後，再以發動機推動回頭，返回南側的臨時停機坪並轉頭朝北，待所有戰機皆就定位後，小英也離開觀禮台並親自前往慰勞。

據悉，原本的流程是飛官下機後再赴台前，由總統進行校閱，但飛官才剛完成歷史性偉大的一刻，總統決定親自前往臨時停機坪進行勞軍頒發加菜金等事宜，而4架戰機的擺放位置正好呈現方陣將總統保護在內的態勢。

屏東戰備道已建造逾40年，但僅僅在10年前曾有飛機衝場方式演訓，據了解，這次國軍在事前是報著必定會實機起降的決心投入演訓，今天凌晨曾降下小雨，但國軍仍順利降落再起飛，不僅一雪預演時的糗事，也是小英任內首度啟用屏東戰備道，更是屏東戰備道首度有飛機降落的軍事盛典，展現國軍強大戰力及應變能力。

漢光演習今天執行實機起降屏東戰備道，總統蔡英文親自前來校閱，前往臨時停機坪慰勞飛官。（圖擷取蔡英文臉書）

漢光演習今天執行實機起降屏東戰備道，總統蔡英文親自前來校閱，前往臨時停機坪慰勞飛官。。（記者陳彥廷攝）

漢光演習今天執行實機起降屏東戰備道，總統蔡英文親自前來校閱。（圖擷取蔡英文臉書）

漢光演習今天執行實機起降。圖為F16降落戰備道。（記者陳彥廷攝）

漢光演習今天執行實機起降。圖為F16降落戰備道。（記者陳彥廷攝）

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