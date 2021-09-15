為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    漢光演習》小英見證戰機起降戰備道 親赴臨時停機坪慰勞飛官

    漢光演習今天執行實機起降屏東戰備道，總統蔡英文親自前來校閱。（圖擷取蔡英文臉書）

    漢光演習今天執行實機起降屏東戰備道，總統蔡英文親自前來校閱。（圖擷取蔡英文臉書）

    2021/09/15 10:49

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕漢光演習今天執行實機起降屏東戰備道，總統蔡英文親自前來校閱，她還直接前往臨時停機坪頒發加菜金等慰勞飛官，不讓才剛降落的飛官還要花時間到台前，體察國軍將士籌備漢光演習的辛勤。

    戰機起降戰備道的演訓今天早上6點登場，小英於早上6點23分到場，隨後戰機即掠空示意，接著由IDF打頭陣，F-16及、幻象2000及E2K依序降落，震耳欲聾的發動機聲劃破寂靜的屏東清晨，成為早晨令人振奮的號角。

    戰機由南往北飛降落後，再以發動機推動回頭，返回南側的臨時停機坪並轉頭朝北，待所有戰機皆就定位後，小英也離開觀禮台並親自前往慰勞。

    據悉，原本的流程是飛官下機後再赴台前，由總統進行校閱，但飛官才剛完成歷史性偉大的一刻，總統決定親自前往臨時停機坪進行勞軍頒發加菜金等事宜，而4架戰機的擺放位置正好呈現方陣將總統保護在內的態勢。

    屏東戰備道已建造逾40年，但僅僅在10年前曾有飛機衝場方式演訓，據了解，這次國軍在事前是報著必定會實機起降的決心投入演訓，今天凌晨曾降下小雨，但國軍仍順利降落再起飛，不僅一雪預演時的糗事，也是小英任內首度啟用屏東戰備道，更是屏東戰備道首度有飛機降落的軍事盛典，展現國軍強大戰力及應變能力。

    漢光演習今天執行實機起降屏東戰備道，總統蔡英文親自前來校閱，前往臨時停機坪慰勞飛官。（圖擷取蔡英文臉書）

    漢光演習今天執行實機起降屏東戰備道，總統蔡英文親自前來校閱，前往臨時停機坪慰勞飛官。（圖擷取蔡英文臉書）

    漢光演習今天執行實機起降屏東戰備道，總統蔡英文親自前來校閱，前往臨時停機坪慰勞飛官。。（記者陳彥廷攝）

    漢光演習今天執行實機起降屏東戰備道，總統蔡英文親自前來校閱，前往臨時停機坪慰勞飛官。。（記者陳彥廷攝）

    漢光演習今天執行實機起降屏東戰備道，總統蔡英文親自前來校閱。（圖擷取蔡英文臉書）

    漢光演習今天執行實機起降屏東戰備道，總統蔡英文親自前來校閱。（圖擷取蔡英文臉書）

    漢光演習今天執行實機起降。圖為F16降落戰備道。（記者陳彥廷攝）

    漢光演習今天執行實機起降。圖為F16降落戰備道。（記者陳彥廷攝）

    漢光演習今天執行實機起降。圖為F16降落戰備道。（記者陳彥廷攝）

    漢光演習今天執行實機起降。圖為F16降落戰備道。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    佳冬戰備道起降演練 蔡英文視導我戰機應變能量
    2021/09/15 08:12

    佳冬戰備道起降演練 蔡英文視導我戰機應變能量
    「漢光」佳冬戰備道完美落地起降 完成國內六戰備道最後拼圖
    2021/09/15 07:56

    「漢光」佳冬戰備道完美落地起降 完成國內六戰備道最後拼圖

    海線投資火力全開 最高地標出現了！
    漢光37號演習亮點！佳冬戰備道戰機起降6:30登場
    2021/09/15 05:47

    漢光37號演習亮點！佳冬戰備道戰機起降6:30登場
    漢光演習 拂曉出擊// F-16V、幻象 捍衛制空權
    2021/09/15 05:30

    漢光演習 拂曉出擊// F-16V、幻象 捍衛制空權

    股市賣超滿手現金 豪宅交易正旺
    漢光演習》戰機起降戰備道萬眾矚目 10年前曾飛…但採低空衝場
    2021/09/14 23:09

    漢光演習》戰機起降戰備道萬眾矚目 10年前曾飛…但採低空衝場
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播