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    林錫耀中常會引「大新竹合併」民調 林智堅盼黨內支持

    新竹市長林智堅近日拋出新竹縣市合併升格直轄市構想，引發熱議。民進黨秘書長林錫耀今在中常會上引述一份由綠黨發布的「大新竹合併升格」民調，並請林智堅再度向中常委說明。（資料照）

    新竹市長林智堅近日拋出新竹縣市合併升格直轄市構想，引發熱議。民進黨秘書長林錫耀今在中常會上引述一份由綠黨發布的「大新竹合併升格」民調，並請林智堅再度向中常委說明。（資料照）

    2021/09/15 17:21

    〔記者楊淳卉／台北報導〕新竹市長林智堅近日拋出新竹縣市合併升格直轄市構想，引發熱議。總統蔡英文在上週民進黨中常會上，請林智堅向中常委說明「大新竹合併計畫」，據了解，民進黨秘書長林錫耀今也特別在中常會上引述一份由綠黨發布的「大新竹合併升格」民調，並請林智堅再度向中常委說明。林智堅會中表示，從民調結果來看，新竹縣市民對合併升格高度期待，希望黨內更強力支持，蔡英文則未再發表看法。

    林智堅於上週中常會說明「大新竹合併升格」構想，指若大新竹升格須修正「地方制度法」規定直轄市須達125萬人之門檻，希望黨內支持。蔡英文當時回應，新竹縣市是國家戰略產業重鎮，樂見對地方有益的思考，但仍須考量地方民意反應，相關法制面的配套措施也都需要審慎討論，只要有助國家發展，這項議題大家持續討論，也希望對現行制度能有所處理。

    對林智堅「大新竹合併升格」構想，新竹縣長楊文科第一時間表達贊成，不過之後又改口，主張納入苗栗縣的「竹竹苗」合併升格。

    然而，綠黨新竹縣市議員今提出民調指出，有56.5%新竹縣市民眾明確表態支持合併升格、24.8%反對；而對於竹竹苗合併，不同意高達71.6%。

    據了解，林錫耀今在民進黨線上中常會特別提及上述民調，並請林智堅再度向中常委說明。林智堅表示，從民意上來看，新竹市民、縣民對合併升格為直轄市有高度期待，希望「新竹先行」，新竹縣市合併為直轄市後，能為國家、讓台灣在國際間更有影響力，城市規劃也會更完善，縣市民能享受更好的資源與福祉。在林智堅報告完後，蔡英文未再發表看法。

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