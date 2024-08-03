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京華城案彭振聲改口？ 林俊憲：柯文哲還要堅持「圖利但不違法」嗎？

民進黨立委林俊憲。（資料照）

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2024/08/03 12:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲日前接受專訪，針對京華城案自爆說法再引爭議，市議會京華城專案小組的調查報告預計8、9月出爐，並將於8月20日加開會議訪談前台北市副市長彭振聲，他也願意親自出席。對此民進黨立委林俊憲表示，連副市長都不願意背鍋，阿北還要堅持「圖利但不違法」的說法嗎？

林俊憲在臉書PO文表示，藍白合親筆簽名都能翻臉不認了，蓋章能代表阿北嗎？不過北市府上上下下的官員們，真的自己要小心，一不小心就會被阿北當成「余文」，他前兩天回應「圖利但不違法」時，其中一段話引起他的注意「這案子經過都市計畫委員會、都市設計規劃委員會、3個專案小組，還有都發局這麼多官員，「你們到底是懷疑哪一個人？」

林俊憲指出，這段話背後隱含的意思，就是到時候如果出問題，所有經手過這件案子的官員，都要被阿北一起拖下水，但是，公務機關要做一件從未有前例、影響重大的事情，若非最大主官指示做決斷，絕對是不可能的。這就是典型利用一般民眾不懂公務機關文化的認知落差，試圖規避責任。

林俊憲直言，連副市長都不願意背鍋，阿北還要堅持「圖利但不違法」的說法嗎？你還是專心想怎麼解釋這張公文，別再追著賴總統亂叫罵了。

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