林智堅沒來！竹縣長邀會商升格 出席者多半支持竹竹苗一起併

竹竹苗合併升格為第七都（直轄市）研商會議，新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、3位議長和立委們都表達想法，圖為會前齊乎口號。（記者廖雪茹攝）

2021/09/11 21:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕針對竹竹苗合併升格為第七都（直轄市）議題，新竹縣長楊文科今天（11日）邀請竹竹苗3縣市首長、議長和立委開會研商，率先提出倡議的新竹市長林智堅未出席，會中苗栗縣長徐耀昌、3位縣市議長和多位立委都表達想法。

楊文科和徐耀昌致詞後座談閉門交流，未開放媒體採訪，會後由楊文科聲明6點結論，並由竹縣府發布會議新聞稿。

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縣府轉述，新竹市議長許修睿同意竹竹苗合併升格第七都，要聽取民意，認為竹苗在交通和許多議題上密不可分；新竹縣議長張鎮榮說，新竹縣市的合併不能只是形式上，更不能淪為政治手段；苗栗縣議長鍾東錦則說，他贊成竹竹苗合併升格，但不能急就章，強調反對為個人量身訂做的政治手段，甚至還企圖將苗栗切一半，根本開玩笑！

時代力量立委邱顯智會後受訪，贊成大新竹合併，但他反對為了讓新竹縣市合併升格直轄市而修改地方自治法，反問：「為何新竹市長林智堅任期7年了才想到這個迫切的需要？」他認為，明年就要選舉，修法程序肯定很倉促，反對因人設事。

以下為縣府新聞稿轉述，民眾黨立委賴香伶在會中表示，之前她認為林市長的考量是基於建設資源治理上困境，合併會比較好，但得知他對苗栗的態度後，做為苗栗的女兒，她不能認同。

國民黨立委林為洲表示，若只有新竹縣市合併，面積腹地人口都太迷你；竹竹苗生活圈合併升格後，具有跨區治理的優勢，大型投資建設可以避免重複浪費，且都是護國神山產業鏈一環，可提升為民服務和未來產業榮景。

立委林思銘認為，若有共同生活圈議題要談，就要透過雙方平台來溝通解決，批評「林市長的縣市合併是量身訂做，後來才說升格，人口不夠就修法，心態可議，並非站在區域治理、竹竹苗科技走廊、客家生活區域角度思考。」

立委鄭正鈐說，如果新竹縣市合併升格，沒有把苗栗併進來，台中以北將剩下苗栗一個縣，那很荒謬！竹竹苗合併升格，前提應得到三縣市民眾的共識，如果沒有，反對直接修法。

立委陳超明說，未來若竹竹苗合併升格，市政中心一定要選好，偏遠地區照顧好，不要重蹈六都覆轍，人員一直增加，效率沒有變好；大家都同意，才能合併和升格。

立委徐志榮表示，竹竹苗本是一家人，直轄市資源比較多，支持改善統籌分配稅款的問題，但不應趕在明年選舉前；他強調，未來竹竹苗若合併升格，名稱至少要保留一個苗字。

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