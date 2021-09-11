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    槓上林智堅 徐耀昌嗆：竹縣也可和苗縣併成「竹苗市」

    苗栗縣長徐耀昌表示，希望竹竹苗合併，倘若中央為促成新竹縣市合併，而將直轄市人口條件降低到100萬，他倡議新竹縣和苗栗縣也可以合併，改成「竹苗市」。 （記者廖雪茹攝）

    苗栗縣長徐耀昌表示，希望竹竹苗合併，倘若中央為促成新竹縣市合併，而將直轄市人口條件降低到100萬，他倡議新竹縣和苗栗縣也可以合併，改成「竹苗市」。 （記者廖雪茹攝）

    2021/09/11 11:12

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長楊文科今（11日）早邀集竹竹苗3縣市首長、議長及立委共同研商，希望凝聚共識，達成「第七都」（直轄市）的目標，3首長唯竹市長林智堅未出席，會中苗栗縣長徐耀昌表示，希望竹竹苗合併，倘若中央為促成新竹縣市合併，而將直轄市人口條件降低到100萬，他倡議新竹縣和苗栗縣也可以合併，改成「竹苗市」。

    徐耀昌表示，竹竹苗是一個生活圈也是生命共同體，過去曾有新竹廳、新竹郡、甚至新竹州，分治之後才分3縣市。他覺得，今日最重要是如何讓台灣省所屬的縣市能夠和直轄市平起平坐。以前他當立委時，曾想過針對中央統籌分配稅款問題，但基本上沒有機會去改變這個事實，因為直轄市的立委名額比較多，在此情況下舉手表決不可能舉得過，沒有一個立委會願意把資源分給台灣省分享，因為會影響選情。

    徐耀昌說，今天如果竹竹苗合將併脫胎換骨。前天林智堅市長打電話給他，對他說「大新竹先來」；我說「苗栗縣擺哪裡？」如果不藉這個機會3縣市抱在一起，回歸到過去竹竹苗大新竹的情況，新竹縣市合併了，苗栗縣南邊不著店、北邊不著村，永遠就會荒在那裡，苗栗永遠都沒有翻身的餘地。

    他跟林智堅市長表態，林回應「那很簡單：苗栗縣南邊劃到台中市，北邊的頭份竹南歸到大新竹區」，徐耀昌痛批，「這種話居然能夠講得出來，我真的很佩服他，年紀輕輕的機關算盡，你不是在為自己量身訂作嗎？真的沒道理，從政真的要厚道一點，才能夠長長久久。」

    徐耀昌表示，「我們希望竹竹苗合併，倘若中央要堅持新竹縣市合併，可以為此將直轄市人口條件降低到100萬，新竹縣有規定一定要和新竹市合併嗎？新竹縣和苗栗縣合併也可以啊，我們可以改成竹苗市。」

    新竹縣長楊文科今（11日）早邀集竹竹苗3縣市首長、議長及立委共同研商，希望凝聚共識，達成「第七都」（直轄市）的目標，3首長唯竹市長林智堅未出席。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科今（11日）早邀集竹竹苗3縣市首長、議長及立委共同研商，希望凝聚共識，達成「第七都」（直轄市）的目標，3首長唯竹市長林智堅未出席。（記者廖雪茹攝）

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