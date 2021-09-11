為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    楊文科喊竹竹苗合併 邀徐耀昌研議成立升格第七都直轄市推動委員會

    新竹縣長楊文科今天（11日）在「竹竹苗合併升格為第七都（直轄市）研商會議」會後，代表聲明共識表示，研議成立升格第七都直轄市推動委員會，請三縣市長、議長、立法委員為當然成員，全力推動。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣長楊文科今天（11日）在「竹竹苗合併升格為第七都（直轄市）研商會議」會後，代表聲明共識表示，研議成立升格第七都直轄市推動委員會，請三縣市長、議長、立法委員為當然成員，全力推動。 （記者廖雪茹攝）

    2021/09/11 12:50

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天（11日）在「竹竹苗合併升格為第七都（直轄市）研商會議」會後，代表聲明共識表示，共同譴責執政黨想為特定人士量身定做、因人設事，強烈建議「財政收支劃分法」修法，同時研議成立升格第七都直轄市推動委員會，請三縣市長、議長、立法委員為當然成員，全力推動。

    新竹市長林智堅率先倡議新竹縣市合併議題後，楊文科第一時間表態支持合併但要升格為第七都，更主動邀集竹竹苗3縣市首長、議長及立委，今天（11日）上午10點在竹縣府簡報室共同研商，希望凝聚共識；受邀名單中，林智堅和立委高虹安、柯建銘、邱泰源未出席。

    座談由楊文科和苗栗縣長徐耀昌分別致詞後，閉門研商未開放媒體採訪；會後由楊代表發布結論：

    1、對於執政黨想為特定人士量身定做、因人設事，違背法治精神與程序正義，大家共同譴責。

    2、竹竹苗為共同生活圈，是大家的共識，大家都支持竹竹苗三縣市合併升格為直轄市，竹竹苗產官學研人士，已提出「大竹苗科技生態區域發展願景」，應請執政黨參酌，這是大家的心聲。

    3、如果新竹縣市合併升格為直轄市大家都不同意，請新竹市林智堅市長，提出升格為第七都直轄市的具體做法和理念，並請先跟新竹市民溝通取得共識後，三縣市再討論。

    4、強烈建議財政收支劃分法修法，照顧全國民眾，提升生活福祉。

    5、研議成立升格第七都直轄市推動委員會，請三縣市長、議長、立法委員為當然成員，全力推動。

    6、歡迎各界熱心人士，多多提供寶貴意見，提供我們參考。

    竹竹苗3縣市首長、議長及立委今天在竹縣府共同研商，希望凝聚共識，達成「第七都」（直轄市）的目標，座談前與會者呼口號「第七都，一起拚！」（記者廖雪茹攝）

    竹竹苗3縣市首長、議長及立委今天在竹縣府共同研商，希望凝聚共識，達成「第七都」（直轄市）的目標，座談前與會者呼口號「第七都，一起拚！」（記者廖雪茹攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    槓上林智堅 徐耀昌嗆：竹縣也可和苗縣併成「竹苗市」
    2021/09/11 11:12

    槓上林智堅 徐耀昌嗆：竹縣也可和苗縣併成「竹苗市」
    竹市「大、小綠」議員送花給楊文科 爭取「出席」竹竹苗合併升格討論會
    2021/09/10 17:54

    竹市「大、小綠」議員送花給楊文科 爭取「出席」竹竹苗合併升格討論會

    由股轉房 聯名款吸引北客南下置產
    挺大新竹合併升格 青年民代下鄉宣講
    2021/09/10 05:30

    挺大新竹合併升格 青年民代下鄉宣講
    新竹縣府邀竹竹苗研商升格第七都 新竹市府：無法出席
    2021/09/08 20:47

    新竹縣府邀竹竹苗研商升格第七都 新竹市府：無法出席

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播