楊文科喊竹竹苗合併 邀徐耀昌研議成立升格第七都直轄市推動委員會

新竹縣長楊文科今天（11日）在「竹竹苗合併升格為第七都（直轄市）研商會議」會後，代表聲明共識表示，研議成立升格第七都直轄市推動委員會，請三縣市長、議長、立法委員為當然成員，全力推動。 （記者廖雪茹攝）

2021/09/11 12:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天（11日）在「竹竹苗合併升格為第七都（直轄市）研商會議」會後，代表聲明共識表示，共同譴責執政黨想為特定人士量身定做、因人設事，強烈建議「財政收支劃分法」修法，同時研議成立升格第七都直轄市推動委員會，請三縣市長、議長、立法委員為當然成員，全力推動。

新竹市長林智堅率先倡議新竹縣市合併議題後，楊文科第一時間表態支持合併但要升格為第七都，更主動邀集竹竹苗3縣市首長、議長及立委，今天（11日）上午10點在竹縣府簡報室共同研商，希望凝聚共識；受邀名單中，林智堅和立委高虹安、柯建銘、邱泰源未出席。

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座談由楊文科和苗栗縣長徐耀昌分別致詞後，閉門研商未開放媒體採訪；會後由楊代表發布結論：

1、對於執政黨想為特定人士量身定做、因人設事，違背法治精神與程序正義，大家共同譴責。

2、竹竹苗為共同生活圈，是大家的共識，大家都支持竹竹苗三縣市合併升格為直轄市，竹竹苗產官學研人士，已提出「大竹苗科技生態區域發展願景」，應請執政黨參酌，這是大家的心聲。

3、如果新竹縣市合併升格為直轄市大家都不同意，請新竹市林智堅市長，提出升格為第七都直轄市的具體做法和理念，並請先跟新竹市民溝通取得共識後，三縣市再討論。

4、強烈建議財政收支劃分法修法，照顧全國民眾，提升生活福祉。

5、研議成立升格第七都直轄市推動委員會，請三縣市長、議長、立法委員為當然成員，全力推動。

6、歡迎各界熱心人士，多多提供寶貴意見，提供我們參考。

竹竹苗3縣市首長、議長及立委今天在竹縣府共同研商，希望凝聚共識，達成「第七都」（直轄市）的目標，座談前與會者呼口號「第七都，一起拚！」（記者廖雪茹攝）

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