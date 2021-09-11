批國民黨傾全黨之力抹黑 林智堅：對台灣民眾、民主制度不尊重

新竹市長林智堅說，國民黨傾全黨之力抹黑，分明是對台灣民眾、民主制度的不尊重。（記者蔡彰盛攝）

2021/09/11 16:26

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕原本支持新竹縣市合併的新竹縣長楊文科，突然在今天縣府的會議中立場轉彎，苗栗縣長徐耀昌甚至出言人身攻擊，對此，新竹市長林智堅說，對於楊文科、徐耀昌的態度感到不解、遺憾，國民黨傾全黨之力抹黑他，誣指合併升格是因人設事，他認為，國民黨分明對台灣民眾、對民主制度不尊重！

林智堅說，他在《自由時報》專訪中提出新竹縣市合併的議題，很快速的，新竹縣長楊文科第一時間就表示支持，並且主張修法，不僅合併而且要升格。因此，他最近積極拜訪中央相關人士，包括竹科都希望能夠及早促成竹竹合併且升格，不過，今天看到在竹縣的會議當中，楊文科對於過去自己所主張的修法以及合併升格，出現大轉彎，他也感到相當的不解，到底楊文科是不是受到黨很大的一個壓力？還是什麼樣的情形，導致政策大轉彎？

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他說，昨晚和柯建銘通過電話，柯建銘說和楊文科有通話，楊文科特別提到竹竹合併升格這件事，站在新竹人立場，他絕對不會退縮，一定會持續推進。因此，他還是希望楊文科能夠繼續共同、不分藍綠，為這個大新竹的發展，為這個城市的願景，為國家未來這個竹科在國際產業上的一個戰略性，大家繼續努力，希望能夠早日促成新竹縣、市合併升格為直轄市，成為台灣第七都。

針對徐耀昌攻擊林智堅「年紀輕輕就機關算盡，真的沒道理，從政要厚道一點！」林智堅說，他打電話給徐耀昌，是基於尊重、徵詢對於竹竹合併的看法，對於徐耀昌對他這樣的說法，他其實滿意外、滿遺憾的。

縣府的會議結論會成立推動委員會，對此，林智堅強調，他所倡議的是竹竹合併升格為直轄市，第一時間楊文科主張修法推動，他也覺得想法一致，而且確實是可行，但必須有很多共同支持，所以倡議後開始行動，他希望與楊文科分進合擊，去找到能夠支持修法的人，大家一起來為台灣這一個非常重要的半導體產業、這一個戰略城市的地位、發展推進一起努力，所以，到底為什麼楊文科會政策大轉彎，他也想請大家問問楊文科，為什麼會這樣？

林智堅說，他的主張是竹竹合併，至於苗栗縣是否要加入，就要看苗栗縣民的想法。對於徐耀昌表態希望把苗栗納入，林智堅再度強調，他提的是竹竹合併升格，以他自己來說，並沒有與苗栗在共同生活圈，真的不能替苗栗的鄉親來表達這件事情。

至於外傳量身訂做一說，林智堅說，身為一個新竹人，他是新竹香山人，楊文科是新竹峨嵋人，都是城市的治理者，非常了解縣市分家後，在這個城市治理上、區域治理上會遇到的一個困境，現階段國民黨刻意把他提出的倡議、而且是楊文科支持並且提出方法，可是國民黨幾乎傾全黨之力，包括主席江啟臣，還有國民黨很多民代、立委都說這個是為了他個人，他覺得是一個很荒謬的說法。

林智堅說，假設修法之後，每一個有資格的人都可以參選，絕對不會只有林智堅可以參選，那參選、修法之後也不是說就是因人設事，應該說，修法後只有林智堅當選，那叫因人設事，可是修法之後參選的人，還要經過選民的一個決定，所以它是必須經過民主機制的，他覺得對於這樣的一個想法、說法，是國民黨的抹黑，也是對於台灣民眾、對於民主制度的一種不尊重！

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