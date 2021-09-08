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    新竹縣府邀竹竹苗研商升格第七都 新竹市府：無法出席

    新竹市長林智堅（見圖）拋出「新竹縣、市」合併議題。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅（見圖）拋出「新竹縣、市」合併議題。（資料照，記者洪美秀攝）

    2021/09/08 20:47

    〔中央社〕為早日實現大新竹成為第七都的目標，新竹縣政府民政處今天正式發出會議通知公文，將在11日邀請竹竹苗3縣市首長研議，但新竹市府表示，無法出席。

    新竹市長林智堅日前提出「大新竹合併」議題，新竹縣長楊文科表示支持且目標為升格第七都，林智堅也說，想法相同。

    楊文科表示，新竹縣市要合併升格為第七都，立法院需修改「地方制度法」，將升格為直轄市的人口數門檻，由現行的125萬人降為100萬人；或是，把竹竹苗共同生活圈的苗栗縣拉入，如此一來，竹竹苗3縣市人口數有156萬6000多人，能在不修法的情況下，超過125萬人門檻。

    楊文科說，無論是透過修法升格，還是竹竹苗合併升格，都不是誰說了算，而是要透過討論，匯集民意，凝聚共識，大新竹成為第七都的目標才有可能實現。

    新竹縣民政處今天已經正式發出會議通知公文，邀請新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌、新竹縣議長張鎮榮、新竹市議長許修睿、苗栗縣議長鍾東錦、立法委員柯建銘、林為洲、林思銘、鄭正鈐、陳超明、徐志榮、邱泰源、邱顯智、賴香伶和高虹安等人與會。

    新竹市政府表示，下午有收到新竹縣政府公文，通知會議將在本週末舉行，但此邀請較為突然，考量修法是當務之急，林智堅昨天已拜會中央府院會，並透過中常會爭取黨內支持，本週六也已排定相關拜會行程，因此無法出席。

    新竹市政府指出，新竹縣市雙方對大新竹升格為第七都目標一致，針對加速修法也有共識，現階段應該開始行動，大家分進合擊，爭取中央及立法院的支持，並凝聚縣民、市民的支持。（編輯：李錫璋）1100908

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