第一大縣彰化拚升格第七都？ 王惠美、魏明谷、邱建富各自表述

國民黨彰化縣長王惠美（左起）、民進黨彰化黨部主委邱建富、前彰化縣長魏明谷。（記者張聰秋攝、邱建富提供）

2021/09/09 21:01

〔記者張聰秋／彰化報導〕縣市合併升格第七都的話題持續發酵，全國六都之外人口唯一破百萬的「第一大縣」彰化縣，民進黨前縣長魏明谷、現任黨部主委邱建富以及國民黨籍彰化縣長王惠美各自表達看法，王惠美、魏明谷傾向務實主義，魏明谷認為，制度要全國一致，不要有縣轄市、直轄市區隔，王惠美提出資源平均比升格重要，邱建富則主張「大彰化市」升格、國都遷彰化。

2022年縣長大選，國民黨王惠美尋求連任，前縣長魏明谷和由市長轉任民進黨縣黨部主委邱建富參選動作頻頻，表態爭取黨內初選，3人因為最近新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格議題，都被問及對新竹爭取第七都的看法。

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邱建富說，依據「地方制度法」規定，彰化縣人口總數超過125萬人以上，已達設直轄市門檻，他呼籲彰化縣政府擬訂改制計畫，經縣議會同意後，由內政部報請行政院核定，讓彰化縣升格「大彰化市」全台第七都。

邱建富指出，彰化縣有國定及縣定古蹟、歷史建築等百處以上，文化資產豐富，自古流傳「一府二鹿三艋舺」道盡台灣開墾史，台北市（昔日「艋舺 」）和台南市（府）現都是直轄市，彰化縣（鹿）應該加速升格，地理位置位處台灣西部的中心點，不但具備升格直轄市的先天條件，更是遷都的好所在，南北等距、腹地廣大，將有助南北平衡，帶動中部的發展。

魏明谷則主張全國作法一致，若要改制應先聽取民意，明年縣長大選只剩1年，現在時間點不太恰當，不切實際。

魏明谷說，台灣行政區域劃分不宜一國多制，如果要改制，一定要與縣議會先取得溝通和共識，升格後要廢鄉鎮市民代，縣議員有選舉壓力和包袱，不可能貿然同意。

魏明谷說，升格後可獲得中央更多資源，也能因為鄉鎮市長改官派，減少行政層級，提升行政效率，可是有政治和選舉考量，議會不太可能說同意就同意。他認為，長遠升格有利於地方發展，政策要有規劃，循序漸進為宜。

王惠美說，台灣一日生活圈，如何在人力財力各方面都能均衡發展，比升不升格都還重要，目前65％資源集中在直轄市，剩下的縣市苦哈哈分配剩下的35％，實際上，應該是要讓各縣市有均衡的資源能發展才對，而非講究或在意是不是「都」。她強調，台灣每個縣市其實都是「都」，與其在意是否為都，不如爭取資源平均分配最務實。

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