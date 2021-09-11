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    爭取竹竹苗合併升格直轄市 楊文科揭原因

    對於竹竹苗合併升格直轄市的理由，新竹縣長楊文科今天（11日）在「竹竹苗合併升格為第七都（直轄市）研商會議」會後受訪時，提出3點看法。（記者廖雪茹攝）

    對於竹竹苗合併升格直轄市的理由，新竹縣長楊文科今天（11日）在「竹竹苗合併升格為第七都（直轄市）研商會議」會後受訪時，提出3點看法。（記者廖雪茹攝）

    2021/09/11 14:48

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕對於竹竹苗合併升格直轄市的理由，新竹縣長楊文科今天（11日）在「竹竹苗合併升格為第七都（直轄市）研商會議」會後受訪時，提出3點看法。

    楊文科表示，竹竹苗合併升格的願景規劃，大家都有充分的共識，特別是後疫情時代，竹竹苗區的科技產業蓬勃發展，尤其科技研發經費，三縣市幾乎占了全國一半，在科技產業的發展和脈絡下成為一個科技聚落，是成立為第七都的第一個理由。

    第二，竹竹苗是非常年輕的城市，年輕人多，生命力旺盛，我們必須要因勢利導，儘快成為第七都，想方設法讓全國最棒的年輕人到竹竹苗創新創業。

    第三，地方上早在幾年前就有第七都的構想，尤其產官學研已經籌組多次，討論怎樣成為第七都，以科技生態圈的發展提出一個都市計畫，事實上這也只有成為直轄市才得以辦到。

    對於第七都市長人選，楊文科認為要具有國際觀、大格局，具有科技產業業的經驗和豐富的行政經驗，為前瞻思想的優秀人才，還要有熱情、厚道、以蒼生為念的人格特質，才是擔任第七都市長的洽當人選。

    對於合併升格第七都的時間點，楊文科說，未來研議成立升格第七都直轄市推動委員會，一起集思廣益，凝聚意見，充分討論有共識之後依法辦理，這才是成熟的時間點。

    苗栗縣長徐耀昌會後受訪時也說，第七都的市長應該是厚道、踏實，行政經驗豐富，未來透過直轄市推動委員會集思廣益，時程超前部署，才可能成為理想的第七都。

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