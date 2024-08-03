翁曉玲指立院訴訟書狀公開不完整 批憲法法庭穿小鞋

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

2024/08/03 10:45

〔記者劉宛琳／台北報導〕針對國會職權修法釋憲案，憲法法庭訂8月6日言詞辯論。國民黨立法院代表翁曉玲批評，憲法法庭有意給立法院訴訟代理人「穿小鞋」，作業程序不公開透明，不只書狀公開不完整，也不公開她提出的司法院長許宗力聲請迴避書狀，只看到駁回裁定書，民眾黨總召黃國昌的親自閱卷也看不到受理的評議報告 。

翁曉玲指出，首先，由她本人提出的許宗力和大法官許志雄的聲請迴避書狀，為什麼不公開？在憲法法庭網站上只看到他們駁回此份迴避書狀的裁定書。對民眾而言，只看到結果，卻不知道為什麼立法院機關代表會提出他們要迴避的原因，這樣資訊揭露一半公平嗎？有維護民眾知的權利嗎？

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其次，黃國昌親自去憲法法庭閱卷，什麼也看不到，看不到作成這個案件的受理評議報告，也看不到會議記錄，只看到極為簡單的記錄表格。

翁曉玲表示，按照憲法訴訟法的規定，聲請機關的訴訟書狀應該要送達相對機關，可是立法院根本沒有收到民進黨黨團、總統府、行政院、監察院的聲請書狀，黃國昌在憲法法庭公開詢問許宗力此事，許院長竟然說憲法法庭網站有公開了，所以無須再送達， 這樣的說法合理嗎？

翁曉玲表示，再說，日前8月1日下午收到憲法法庭書記處通知，說書狀如果超過20頁，他們只會公開前20頁。

翁曉玲說，立法院訴訟團隊早在7月31號前就寄送書狀到憲法法庭了，這次要答辯的議題非常之多，短短20頁，根本講不完，難免會寫超過20頁。再說憲法法庭要求書狀限於20頁的規定，不過就是內規，過去有太多釋憲案當事人繳交書狀也都超過20頁，照樣公開，也沒說只公開前20頁，超過的部分就不公開。真沒想到，憲法法庭這次對本機關訴訟代理人所提書狀，竟然只公開前20頁，後面就截斷了，書狀見首不見尾， 這還是一份完整的書狀嗎？

翁曉玲說，以目前電子化作業程序而言，根本沒有公開全文的困難，莫非許院長不想讓全民清楚了解在這場世紀憲法訴訟案中，攻防雙方各自所提的法律論述，好讓社會公評嗎？

翁曉玲感嘆，如同她之前多次提到的這場憲法訴訟仗，就是一場武器不對等的作戰， 當大法官“裁判兼球員”時，這場比賽還有什麼好比的，還有什麼公平可言？ 即便如此，立院訴訟團隊仍會全力以赴， 對抗這場不公平的戰爭。

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