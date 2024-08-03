中國突取消美企衛訊制裁 矢板明夫：搬石頭砸了自己的腳

日本資深媒體人矢板明夫。（資料照）

2024/08/03 11:29

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部上週宣布，鑒於「情形發生變化」，決定取消對美國衛訊公司（Viasat）的反制措施，未說明原因。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，這件事反映出，中國的外交團隊做事非常不專業。在發佈制裁對象之前，並沒有好好做研究，結果「搬石頭砸了自己的腳」。

矢板明夫在臉書PO文表示，衛訊是因為參與了美國對台軍售「迅安系統作業維持」，在今年1月7日遭中國政府制裁的。這兩天由於制裁突然被取消，很多中國小粉紅分析認為「衛迅為了要和中國做生意，已經承諾不軍售給台灣了」。於是，很多人在網路上歡呼「高傲的美國企業終於向中國下跪了」。但是，至今為止，沒有任何一家媒體報導過任何「有關衛訊將不再參與對台軍售」的消息。這些都是小粉紅的一廂情願。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫指出，美國媒體報導引述多位專家的分析，指出取消制裁的原因，應該是衛訊去年收購的子公司「國際海事衛星」，可以提供的各類遠洋漁業衛星通訊服務。而中國的遠洋漁業高度依賴這些服務，根本沒有辦法擺脫，也就是說，中方對衛訊的制裁，給自己帶來了大麻煩。半年多來也沒有想到好的解決辦法，不得不摸摸鼻子、偷偷地取消了制裁。

矢板明夫續指，但中方又非常愛面子，不能明說，只能以「情形發生了變化」來塘塞。而蒙在鼓裡的小粉紅們，誤以為中國的外交又取得了一次「重大勝利」，開始了狂歡。這景象非常中國，也十分滑稽，這件事反映出，中國的外交團隊做事非常不專業。在發佈制裁對象之前，並沒有好好做研究，結果「搬石頭砸了自己的腳」。

矢板明夫直言，在網上天天耀武揚威的中國小粉紅們，總以為「世界需要中國，離開了中國就要完蛋」，事實上，是中國離不開世界，現在各國紛紛脫鉤撤資，中國政府和小粉紅被打臉的機會越來越多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法