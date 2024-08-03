朱立倫缺席「座談會」 國民黨中央委員來不到2成

國民黨中央黨部今日召集全體中央委員，召開「113年中央委員『座談會』」，由國民黨秘書長黃健庭負責主持。（讀者提供）

2024/08/03 11:26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央黨部今日召集全體中央委員，召開「113年中央委員『座談會』」，由國民黨秘書長黃健庭負責主持，而非按慣例上由黨主席朱立倫出面開會，因此傳出有許多中央委員認為不受重視，沒有出席座談，總數190人的中央委員，截至上午9點30半座談會開始，實際與會人數也只有30餘位。

朱立倫今天上午前往基隆市參加推廣基隆美食活動，為遭遇罷免危機的國民黨籍基隆市長謝國樑打氣。對於部分中央委員質疑朱立倫未親自主持，國民黨立委、中常委鄭正鈐表示，黨主席的事情很多，最近大家關注基隆市罷免案，他認為朱立倫到基隆市協助處理反罷免也算適當，中央委員座談會由統理黨務工作的秘書長主持還算適合，最重要的是讓大家有管道可以暢通表達意見。

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國民黨中央委員李德維也不認為朱立倫的缺席，意味黨中央不重視中央委員，他說，對於中央委員講的話，黨中央有沒有聽進去、做不做得到，才是最重要，至於是黨主席或秘書長出面主持會議並非重點，如果黨中央沒有察納雅言，中央委員建議沒有得到實際用處，才是緣木求魚。

黨內人士認為，這次會議名稱開宗明義就只是中央委員的「座談會」，並非按以往中央委員會全體會議分別進行報告事項、討論事項、臨時動議、主席結論等流程進行，會議主題只有現階段黨務工作報告、中央委員對當前黨務提出建議，因此算是一次黨中央與中央委員的「溝通會」。

據了解，國民黨中常會3月間在朱立倫的強勢主導下通過組織改造案，裁撤黃復興黨部，改設立任務編組「退伍軍人服務工作委員會」，並增設「數位青年部」等黨務部門，引發中常委孫健萍等部分中常委與中央委員的質疑，孫等人主張依照黨章規定，中央黨部組織調整並非中常會的職權，並要求召開臨時中央委員全體會議討論通過組改案。

不過，朱中央所持見解不同，仍認定3月中常會通過有效，新的組改案自4月1日起生效，但顧及孫健萍等少數人想法，才有今天這場「113年中央委員『座談會』」。

國民黨中央黨部除由黃健庭出面主持會議，所有黨務主管人員也出席座談會，聽取中央委員對於當前黨務工作建議並加以說明。

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