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    江啟臣：美撤離阿富汗引盟友質疑 台灣應思考不過度依賴美國

    國民黨主席江啟臣表示，美軍撤離阿富汗後，已引起盟友的質疑，台灣可以從中得到一些啟發，並應思考與美國的利益交集在哪裡，又不至於過度依賴美國，導致國家安全操之於別人手上。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席江啟臣表示，美軍撤離阿富汗後，已引起盟友的質疑，台灣可以從中得到一些啟發，並應思考與美國的利益交集在哪裡，又不至於過度依賴美國，導致國家安全操之於別人手上。（記者張嘉明攝）

    2021/09/15 10:47

    〔記者施曉光／台北報導〕請假參選中的國民黨主席江啟臣，今天上午以智庫董事長的身分，出席國民黨智庫召開的「美軍撤離阿富汗後的國際新情勢」記者會，他表示，美軍撤離阿富汗後，已引起盟友的質疑，台灣可以從中得到一些啟發，並應思考與美國的利益交集在哪裡，又不至於過度依賴美國，導致國家安全操之於別人手上。

    江啟臣並指出，國民黨過去執政時期對於台美關係及兩岸政策，一直採取「親美和陸」路線，這是基於台灣人民優先的考量，並維護中華民國主權及人民福祉，對美往來與深化改善兩岸關係，兩者並非相互排斥，過去馬政府落實這樣的路線，也證明「親美和陸」具體可行，相較於民進黨的政策路線，比較務實且可行穩定，不會讓台海陷入衝突。

    江啟臣表示，對於改善兩岸關係，國民黨不會放棄，因此他最近提出國民黨可以發起「兩岸和平發展委員會」，討論兩岸未來的前途與路線，並希望透過這個平台凝聚國內共識，同時希望尋求與對岸破冰。

    江啟臣指出，美國拜登政府自阿富汗撤軍後，國際上對美國開始產生疑慮，特別是美國的盟友與夥伴對於美國的信任感，以及對於美國協防夥伴的意願與能力、維持全球秩序的責任，都有不少質疑，台灣應該從這次美國撤軍阿富汗得到一些啟發。

    他還說，美國總統拜登與中國國家主席習近平日前通話後，美中關係已經有些轉變，雙方朝向減少衝突、管控衝突，更強調競爭與合作，面對這樣的轉變，台灣應該思考與美國的利益交集在那裡，又不至於過度依賴美國，導致國家安全操之在別人手上。

    淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新指出，蔡英文總統想將我駐美代表處升等案、英文台灣雙十圖樣、「鄰國論」以及民進黨立院黨團10月提出台獨擦邊球的修憲案，轟轟烈烈上演一齣「台獨版光輝十月」的大戲，一方面在拜登「反中」大旗之下為美國助威，並挑起美中矛盾，一方面藉此操弄台灣選舉並「消滅」公投。

    但他說，蔡英文千算萬算，佈下天羅地網，就是沒想到拜登會主動致電習近平，在中國強烈反對美國試圖「突破中方底線」的情形下，不僅駐美代表處升等案泡湯，而且恐怕連「鄰國論」與打台獨擦邊球的修憲案可能都會被迫擱置或取消，蔡英文機關算盡，不料最後卻被拜習兩人的一通電話打敗。

    輔仁大學日文系特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任何思慎指出，應對台海可能衝突，日本須預劃國土不遭戰火波及的良方，而非向中國大陸叫陣，主動介入「台灣問題」，日本「挺台」不意味在外交上放棄對中交往，決心與中交惡，中、日政府高層互動雖處於半停滯的狀態，但地方層級交流仍十分熱絡。

    他說，未來不論誰主政日本，都會盱衡美中關係大局，放下個人的主觀感情好惡，從日本國家利益出發，應對詭譎多變的印太國際情勢，維護日本國民在意的安全與和平，而不會挾美、中對抗之勢，在外交及安保上暴衝。

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