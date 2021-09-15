張亞中送考紀會誰搞的 朱、江互咬

製表：政治群組

2021/09/15 05:30

〔記者林良昇、鍾麗華、施曉光、林敬倫／綜合報導〕國民黨主席選舉選監委員會以「候選人張亞中攻擊候選人朱立倫」為由，將張送考紀會，昨引爆朱立倫和候選人江啟臣雙邊交火。親朱人馬認為黨中央設局朱立倫，朱也強調，如果他當主席，不會推來推去，會趕快解決問題；江則稱張亞中送考紀會，與他沒有關係，請有心人士不要用陰謀論把責任轉嫁到他身上。

朱營指黨中央設局 江稱自己人馬未出席選監會

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朱立倫昨召開記者會說，如果來自民進黨的攻擊，他習以為常，甚至對一些言論會「馬上就去告」，而來自黨內的污衊，他非常心痛，但必須包容；如果他擔任黨主席，第一時間有任何同志被污衊，他一定幫忙澄清、辯護，不容許黨內互打。朱重申，希望黨中央收回成命，不要將張送考紀會。

由於黨中央的新聞稿強調是張攻擊朱的言論而被送考紀會，朱因此遭質疑是幕後黑手。不過，親朱人馬認為黨中央對朱設局。朱陣營質疑，選監委員會九名成員，五位由黨中央指派，候選人陣營共四位代表，組發會前日上午提出「本票樣張」及「人身攻擊」兩案，由中央工作會報決議下午召開臨時選監委員會，三個陣營都通知了，組發會卻唯獨江啟臣陣營沒通知？令人匪夷所思。

朱立倫昨晚透過臉書怒轟黨中央，強調他無法影響組發會、黨中央工作會議、選監委員會，黨中央所做的事卻讓他背黑鍋，「有這樣辦理黨務選務的嗎？」籲停止黨內對打，別再給別人看笑話。

針對江啟臣在朱臉書留言，要朱去問代表朱參加選監委員會的姚江臨，朱意有所指地表示，若他當黨主席，就會趕快承擔，不會讓不團結及推來推去的事情發生。

對於「張亞中案」，江啟臣受訪表示，前天的臨時選監會議，他指派的選監委員陳明義也沒有被聯絡，更沒出席，等到結論出來時，江也很錯愕。江昨天到宜蘭拜票時受訪，反對張亞中被送考紀會，認為黨中央應重新討論此案，撤銷決議，才符合正當性。

外界質疑江啟臣藉張案「漁翁得利」，江反駁稱，「我還擔心被害，這是莫名其妙把鍋甩到我這邊」，不管是張案或五百萬支票事件，和他一點關係也沒有，請有心人士不要捕風捉影，用陰謀論把責任轉嫁到他身上。

據透露，由於江、朱、卓伯源等三候選人都表態反對將張亞中送考紀會，選監會今天可能重新開會，重做決定。

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