張亞中移送考紀會 江啟臣撇「借刀殺人」：大氣一點 正面對決

國民黨主席江啟臣15日出席國家政策研究基金會召開的「美軍撤離阿富汗後的國際新情勢」記者會，會前受訪回應黨主席選舉議題 。（記者張嘉明攝）

2021/09/15 10:11

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央選舉監察委員會日前決議，以黨主席候選人張亞中涉嫌違反競選公約移請中央考紀會查明，外界質疑本案是國民黨組發會發動，請假參選中的國民黨主席江啟臣上午受訪強調，選務是中立的，組發會此舉也是本於權責，根據整個選舉規定及公約提案，決定權是在選監委員會議，選監委員會召集人是前國民黨副主席曾永權，決定是否開會以及要如何處理。

江啟臣說，希望選監委員會議今天可以還原整個過程，清楚透明告訴大家當初決議經過，此時開大門、走大路才是化解爭議的最好辦法。

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對於競爭對手朱立倫昨批推事情，江啟臣回應，他沒有什麼好推諉卸責的，雖然是現任主席，但已請假參選，請假中所發生的爭議讓他不安，但大家應該發揮智慧，化解爭議，讓黨內團結，黨員不要失望，此時大家最不願意看到黨內互打，讓民進黨見縫插針。

江啟臣說，他已經表達反對將張亞中送考紀會，並且認為沒有一位候選人需要被移送考紀會，選監委員會議應該處理選務不公的事情，他希望能重新開會，收回決定，讓選舉回歸主軸、理念、路線的討論與比較，避免繼續互相指責對方，黨員希望看到候選人在理念上的陳述，而非對於個人的攻擊批判。

對於張亞中昨日批評競爭對手都是學習民進黨的A貨、B貨，江啟臣表示，他不同意張亞中被移送考紀會，也不同意張攻擊黨內候選人，理念路線的比較與對決才是選戰主軸。

至於近期張亞中的網路民調支持度高漲，江啟臣冷回，網路民調怎麼做，大家都很清楚，參考就好。

此外，有關網路上流傳圖卡，質疑張亞中被移送考紀會案是江啟臣借刀殺人，他說，大家就大方一點、大氣一點，正面對決，如果敢指責別人，就應該敢表明自己是誰，以署名方式做文宣，否則任何不具名的抹黑攻擊文宣，只會讓人瞧不起，也對國民黨未來團結與形象造成嚴重傷害。

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